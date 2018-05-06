Президент Ирана: США пожалеют о выходе из ядерного соглашения

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США "пожалеют о выходе из ядерного соглашения 2015 года" и что "его страна подготовила планы реагирования на любое решение президента США Дональда Трампа относительно этого знакового соглашения. "У нас есть планы противостоять любому решению Трампа по ядерной сделке", - сказал Роухани в своем выступлении 6 мая, которое транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению. "Если Америка покинет ядерное соглашение, то вскоре это повлечет за собой историческое раскаяние", - добавил он.

Роухани не уточнил, как ответит Иран, если США откажутся от сделки. Вместе с тем, он сообщил, что отдал "необходимые приказы", в частности, в Иранской организации по атомной энергии, в ожидании решения Трампа. Трамп неоднократно угрожал вывести Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном, если европейские союзники не устранят "страшные изъяны" этого соглашения до 12 мая.

Соглашение обеспечивало Тегерану снятие санкций в обмен на значительные ограничения в отношении его ядерной программы. Однако Трамп считает, что условия не являются достаточно строгими.

Германия, Франция, Россия, Китай и Великобритания также подписали соглашение и призвали Вашингтон сохранить своё участие. По мнению пятерки стран, это лучший способ помешать Ирану приобрести ядерное оружие.