Правительство России во главе с Медведевым уйдет в отставку

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в понедельник уйдет в отставку. Однако, вероятно, уже через сутки будет объявлено имя следующего премьер-министра. Как сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме, в нижней палате рассчитывают уже в понедельник, 7 мая, после инаугурации Путина получить предложение президента о кандидатуре на пост председателя правительства, а на следующий день этот вопрос будет обсужден на заседании Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подтвердил этот сценарий и сообщил, что в случае внесения президентом России кандидатуры на пост председателя правительства 7 мая, Госдума рассмотрит вопрос на ближайшем заседании, которое намечено на 8 мая.

В 2012 году имя кандидата в премьеры - им, как и ожидалось, стал Дмитирий Медведев - было названо Владимиром Путиным менее чем через два часа после инаугурации.