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Афганистан: при взрыве в мечети погибли около 13 человек

В афганской провинции Хост при взрыве в мечети в воскресенье погибли по меньшей мере 13 человек и ранено 31. Однако количество жертв может возрасти, сообщает местная полиция.

Представитель полиции сообщил, что люди собрались после дневных молитв в мечети, которая также использовалась как центр регистрации избирателей для проведения парламентских выборов в октябре. По данным полиции, причиной взрыва была взрывчатка, оставленная в мечети, а не бомба, приведенная в действие террористом-смертником.

В прошлом месяце около 60 человек были убиты в результате нападения террористов-смертников на избирательный центр в Кабуле, ответственность за который взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещенная в России). Талибы также предупреждали граждан Афганистана не участвовать в выборах.

Ранее в апреле талибы заявили, что начинают весеннее наступление, в котором основными целями нападений будут "американские оккупанты".

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