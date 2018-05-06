"Казаки", нападавшие на людей в Москве, финансируются мэрией

В Москве так называемые казаки, нападавшие на участников протестных акций Алексея Навального в Москве 5 мая, получали финансирование московского правительства на обучение действиям по разгону митингов.

Корреспондент издания The Bell изучил фотоотчеты с субботнего митинга и на снимках, сделанных Ильей Варламовым, обнаружил человека в военной форме с нашивкой Центрального казачьего войска. Эта нашивка значится как официальная на сайте войскового казачьего общества "Центральное казачье войско".

В 2016-2018 году это общество получило от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы три контракта на 16 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал "Чудеса OSINT", следящий за госзакупками. Цель контрактов — обучение и закрепление необходимых знаний и охране общественного порядка на территории Москвы.