Челябинск: на активиста Александра Андреева оказывают давление

В Челябинске в квартиру лидера городского отделения Либертарианской партии Александра Андреева в воскресенье 6 мая попытались проникнуть люди в штатском и в полицейской форме.Хозяева отказались их впускать, после чего в квартире было отключено электричество.Александр и его мама опасаются выходить в подъезд, предполагая, что незваные гости до сих пор не ушли.

В дверь Андреевых позвонили ранним вечером. В глазок были видны два человека в полицейской форме и двое крепких мужчин в штатском. Один из полицейских показал удостоверение, но хозяева не смогли его рассмотреть. Визитеры сообщили, что во дворе дома Андреевых у кого-то украли автомобильный аккумулятор и попросили дать показания. Андреевы ответили, что ничего об этом не знают, но гости не уходили и продолжали звонить и стучать в дверь, а также просили Александра подойти к окну. Вскоре в квартире выключилось электричество. Хозяева вызвали аварийную службу, когда ее сотрудники приехали, свет включился буквально на минуту и тут же снова погас.

Все бытовые приборы выключились, телефоны разряжаются. Мама активиста гипертоник, и есть угроза гипертонического криза. Андреевы пытались вызвать полицию, но в "02" их переадресовали в районное отделение, а туда дозвониться не удалось.

Александр Андреев считает, что визит незнакомцев связан с тем, что вчера он подал заявление в полицейское управление Центрального района Челябинска о том, что у него похитили флаг Либертарианской партии России на вчерашней акции “Он нам не царь”. Этот флаг сотрудники полиции изъяли на акции у приятеля Андреева. Сам Александр в акции вчера не участвовал и ранее никак с сотрудниками правоохранительных органов не соприкасался.

На акцияя “Он нам не царь” в Челябинске 5 мая были задержаны более 160 человек