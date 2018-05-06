Швейцарская гвардия Ватикана 6 мая привела новобранцев к присяге

В воскресенье, 6 мая, швейцарская гвардия Ватикана по традиции приводит к присяге новобранцев в замке Святого Ангела. Это событие приурочено годовщине разграбления Рима 6 мая 1527 года. В 2018 году 33 новобранца вступают в ряды легендарной армии папы римского.

Разграбление Рима — ключевой эпизод войны Коньякской Лиги, в ходе которого вышедшие из-под контроля многонациональные войска императора Карла V взяли "Вечный город" и разграбили его. Папе Клименту VII удалось через секретный ход (пассато) укрыться в замке Святого Ангела. Это эпизод до сих пор овеян легендами в истории Ватикана. Швейцарская гвардия, проявившая исключительный героизм, была практически полностью перебита на ступенях собора св. Петра (из 189 гвардейцев уцелело всего 42), сообщает RFI.

Швейцарская гвардия (полное название Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis, «Пехотная когорта швейцарцев священной охраны Римского папы») — по праву считается старейшей армией мира, сохранившейся до наших дней. Она основана в 1506 году и в настоящее время включает 110 гвардейцев, которые проходят подготовку в швейцарских вооруженных силах и служат в Ватикане. Официальный язык швейцарской гвардии — немецкий, гвардейцы обязательно должны быть католиками.

Кюрасы, которые вручную делаются в Австрии, гвардейцы носят по большим праздникам (Рождество, Пасха и 6 мая). Принося присягу, они поднимают руку с тремя вытянутыми пальцами — этот жест символизирует Троицу.

Проходя мимо своих гвардейцев, папа Франциск никогда не забывает поприветствовать их. Обращаясь 6 мая к новобранцам, понтифик сказал: «Приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые с нетерпением рвутся послужить всем, кто в них нуждается» и подчеркнул, что секрет такой эффективности заключается в «постоянном обращении к богу».