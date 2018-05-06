Франция более не требует отказа Башара Асада от власти

Париж не будет требовать ухода президента Башара Асада при урегулировании ситуации в Сирии. Об этом рассказала в интервью "Коммерсанту" посол Франции в России Сильви Берманн. "Мы не будем решать за сирийский народ, но о требовании безусловного ухода Башара Асада больше речь не идет", заявила французский дипломат.

По словам Сильви Берманн, ключевые приоритеты Парижа и Москвы в урегулировании ситуации в Сирии совпадают: это это обеспечение гуманитарной помощи и поиск политического решения, которое бы включало все стороны сирийского конфликта, а также неиспользование химоружия и борьба с терроризмом.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому изданию Journal du Dimanche, опубликованном 6 мая, заявил, что считает необходимым поддерживать диалог с Россией. Это позволило бы, по его мнению, преодолевать периоды кризисов в отношениях между государствами. Макрон заявил, что он против интервенционизма и не желает воевать против сирийского режима. Он повторил ранее высказанное утверждение, что причиной участия Франции в совместных с США и Великобританией ударах по сирийским химическим объектам стала химическая атака в городе Дума, 7 апреля. Тогда жертвами применения отравляющих веществ стали десятки мирных жителей.