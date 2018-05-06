В Петербурге обвинён участник протестов Михаил Цакунов

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным участника акции "Он нам не царь" Михаила Цакунова в нарушении установленного порядка проведения митинга. Он приговорён к административному штрафу в размере 10 тысяч рублей. Из зала суда Михаила увезли в 28 отдел полиции для "продолжения следственных действий", сообщает МБХ-медиа. Одновременно в отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

В протоколах по делу Цакунова, зачитанных судьей Юлией Трофимовой, сказано, что он привлекал внимание общественности к проблемам коррупции, социального неравенства и блокировке Telegram.

Задержание Михаила Цакунова произошло в саду Зимнего дворца около 17 часов. Фактически акция протеста уже подходила к концу. Михаил с друзьями собирались вызывать такси, как вдруг увидели, как полиция передаёт сдутую гигантскую резиновую утку — полюбившийся петербургским оппозиционерам символ протеста — дворникам. "Им было велено выкинуть утку, но мы уговорили их отдать ее нам. Хотели найти хозяев. Полиция увидела у нас утку и активизировалась. Начали задерживать".

Юноша вспоминает, что не ожидал задержания за свои действия. Увидев бегущих омоновцев он собирался уступить им дорогу, на мгновение отвернулся и тут же оказался на земле. При задержании ОМОНовцы били Михаила — на его теле имеются характерные для избиения следы: удары наносились в область живота, юношу тащили до автозака по асфальту. Михаила доставили в 28 отдел полиции, а затем на допрос в Следственный комитет.

В отношении Михаила изначально протокол был составлен за участие в несанкционированном мероприятии, но затем в документе появилась строчка о том, что задержанный выбил зуб сотруднику полиции. Об этом новом обстоятельстве в деле Михаил узнал, уже находясь в отделе. Во время задержания он не видел крови или других следов повреждений у полицейских, не слышал, чтобы кто-то заявлял о травмах. Беззубого ОМОНовца он увидел уже в отделе. Михаил уверен, что зуб силовик потерял в другой схватке.

"Сопротивления я не оказывал. Этого человека видел впервые. Как можно сломать зуб полицейскому в шлеме? Только в 28 отделе полиции я узнал, за что задержан. А в автозаке на все мои вопросы к полиции я в ответ слышал только нецензурную брань, — рассказал Михаил.

Вместе с Михаилом задержали и его друзей, в том числе его девушку Анастасию Днепровскую. Их поместили в разные автозаки и увезли в разные отделы полиции. По словам активистов группы помощи задержанным, сначала Анастасию доставили в 52 отдел полиции, где отобрали телефон. На фоне эмоционального переживания девушке стало плохо, и в сопровождении полицейских она на скорой была доставлена в поликлинику на ул. Дыбенко. Помощь задержанной врачи оказывали до 2 часов ночи, после чего полицейские вернули девушке телефон и удалились. Она добиралась домой самостоятельно.

"Я считаю, что меня задержали еще и в связи с внешностью. На моем лице татуировки. У девушки тоже есть татуировки. Мы представители субкультуры. Мы другие. Полицию это бесит. Они меня поддевали по поводу внешности в автозаке", — сказал судье Михаил.

Адвокат предложил судье Трофимовой взглянуть на следы побоев на теле Михаила, но та под смех секретаря суда только поморщилась: "Ну я ж вам не доктор, выдумали, перед судом оголяться".