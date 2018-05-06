В Белгороде на 10 суток арестован активист Владимир Чернышев

Мировой суд в Белгороде арестовал на 10 суток задержанного на акции 5 мая Владимира Чернышева по статье о неповиновении сотруднику полиции. Сообщение об этом поступило в издание ОВД-Инфо по горячей линии.

Информацию также подтвердил сын Чернышева. Он сказал, что у здания суда успел только спросить о решении. Затем арестованного сразу увели.

В Белгороде на акции "Он нам не царь" задержали, по данным ОВД-Инфо, 20 человек.

По всей России в общей сложности в 27 городах задержали 1597 участников акций и случайных прохожих.

По данным, распространённым Советом по правам человека днём 6 мая, на митингах в Москве 5 мая были задержаны 658 человек, большинство из них вскоре были отпущены, в СИЗО, по данным на воскресенье, оставалось 122 человека.