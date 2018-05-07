Положил на Конституцию: субботние митинги и инаугурация в зеркале социальных сетей

В начале рабочей недели в социальных сетях две главных политических темы. Первая - отголоски субботних митингов "Он нам не царь".

Алексей Широпаев:

В день инаугурации-коронации. Лозунг «Долой царя!», выдвинутыйНавальным, - это, конечно, очень точный политический ход. Это весьма адекватная, понятная современной молодёжи формула отрицания архаики и тирании (причём как досоветской, так и советской – Сталин ведь тоже был царём, особенно поздний). Навальный свёл всё к чистому, архетипическому противостоянию русского республиканизма и ордынско-имперской реакции, к конфликту «новгородского» и «московитского» начал. Если угодно, к феврализму, но в его лучшем, идеалистическом качестве. «Долой царя!» - эта ёмкая, интегральная протестная формула (которую Путин к тому же и подтвердил «казачьими» нагайками!) ещё пригодится.

Лев Рубинштейн:

Маленькие дети!

Ни за что на свете

Не ходите, дети,

По Тверской гулять!

На Тверской казаки,

Злые автозаки.

На Тверской получите

По-баш-ке.

Маленькие дети!

Ни за что на свете

Не ходите, дети,

Около Кремля.

Там в Кремле разбойник,

Самый главный мент,

Он там называется

«Пре-зи-дент».

Александр Морозов:

У Навального все получается всегда очень просто, точно и с ясной доставкой контента аудитории. Казалось бы ничто не предвещало никаких осложнений вокруг инаугурации в этом году: все запуганы, общее чувство безнадежности растет, посткрым укрепляется во всех сферах, "политика" и "протест" превратились в сознании даже критически мыслящих людей в нечто, от чего нужно держаться подальше.

И тем не менее - опять идеальный результат: рекордное количество задержаний в 30 городах, жуткие видео, где ОМОН с озверением избивает обычных граждан, ультраправые с плетьми нападают на собравшихся на Пушкинской площади, 12-летнего подростка болевым приемом ведет в автозак крупный мордатый "вертухай". То есть политический режим непрерывно ведет "презентацию" себя на все мировые информационные панели в качестве избыточно злобного, архаичного и ненавидящего "население" (антинародного).

Михаил Шевелёв:

Многие интересуются, как будет выглядеть Российская Федерация после распада. Это просто. Она поделится на места, где можно бить детей, и где нельзя

Алексей Лушников:

Перестаю понимать... Правда. Без всякого глупого кокетства.

Возможно это дышащая в спину старость. А возможно, это естественная отсталость от кильватерного следа...

Нет, я, конечно, понимаю систему их ценностей. Мне понятен мейнстрим. Понятны мотивы власти, очевидны установки «не власти», с определенной долей допущения доступны и рычаги закулисья...

Но при чем здесь дети?

Какими свойствами личности надо обладать что бы отписать такие приказы или что бы их исполнять?

Я перестаю понимать властных акторов политического процесса. Не понимаю их. Может они обладают какими-то тайными супер знаниями? Как это ещё обьяснить? Зачем трогать детей? Зачем забирать подростков?

Охранители спускают собак на Навального.

Максим Кононенко делает это на сайте RT на русском:

То есть получается, что никакого Навального нет. А есть только надоевший всем человек с огромным ЧСВ, плюющий в мозги школоте и выгоняющий школоту под полицию ради телевизионной картинки. Знаете, что в субботу сказал политолог Галлямов? Он сказал так: «Отдельно стоит отметить сегодняшние фотографии задержанных детей. Их появление в сети — большая удача оппозиции».

Понимаете? ВОТ ЗАЧЕМ ВСЁ. Чтобы сделать фотографии задержанных детей. В этом цель Навального. И никакой другой цели у него нет.

Провал явки буквально по всем городам. Нигде не набралось заявленного количества (напомню, что на согласованный митинг на Сахарова Навальный заявлял 15 тысяч человек). В Магнитогорске вообще вышел ОДИН человек. В Питере — в два раза меньше, в Нижнем — в два раза меньше, в Казани и Новосибирске — в три раза меньше, в Кургане — в четыре раза меньше, в Иванове — вообще В СЕМЬ. В Мурманске, о пассионарности которого в субботу в эфире так восторженно рассказывал Волков, вышли 50 человек вместо заявленной тысячи. В ДВАДЦАТЬ РАЗ МЕНЬШЕ. Так под собой чувствуют страну люди, которые продолжают идти за Навальным.

Артём Торчинский:

Кто из моих френдов считает, что Навальный вывел детей под дубинки и виноват он, а не власть, ряженные ублюдки и полицаи? Просто подумайте и осознайте тот факт, что в Екатеринбурге был ОДИН задержанный. А в Москве СЕМЬ СОТЕН.

Ирина Старова-Кислина:

Я считаю, что полиция должна быть с народом, а не против. А также я считаю, что все должны соблюдать закон. Нет никакого закона, запрещающего людям гулять, пусть и по согласованию, на центральных улицах города. Нет никакого закона, запрещающего кричать "Путин - вор". Если что, я не могу, мне это не близко. Все это. Хотя да - Путин - вор. Сомнений нет.

Нет никакого права у омона тащить людей по асфальту. Нет никакого права у омона не защищать людей, когда их бьют "казаки" и НОД.

Никакого права у омона нет бить. Никого. Вообще никакого. Да, да, я в курсе. Физическое воздействие - иногда нужно полиции. Но это явно не тот случай.

Не надо подростков и студентов называть детьми. Да, я знаю, что Лука будет для меня ребенком и в 60 лет. Да, но нет. Человек, который принимает решение выйти на улицу - это взрослый человек. Да, возможно, максималист, идеалист и вообще безбашенный. Ну и? А мы что? Не были такими? Мне, знаете, в 93 было 10. И только то, что мне было 10, а не 14, к примеру, меня удержало от выхода к Белому дому. Я следила и имела свое мнение. Лука, кстати, сейчас тоже имеет свое мнение ) Нормально.

Олег Пшеничный:

Есть смысл 1 июня в международный день защиты детей сделать акцию "Руки прочь от наших детей". Моя дочь была в Алексеевском ОВД 1 марта четырнадцатого года (а у нее у самой теперь малышка). У них с подругой был плакат "Миру мир". Слава Богу, суда избежала, тогда они еще не совсем озверели, она грамотно себя повела и жаловалась во все инстанции.

Но сейчас, например, переписываюсь с двумя мамами, их детям шьют неповиновение. Они тоже совершеннолетние, а мамам от этого легче?

А есть еще родители у которых под замес попали школьники. А еще идут сообщения об избитых и травмированных (уж не говорю о том, что "просто" протащили по асфальту или дали дубиной по башке).

Но не нужно сидеть и ныть в тряпочку. Пусть хотя бы дети просто увидят - они нужны взрослым, и взрослые будут за них заступаться всеми способами, а не ныть.

Утро вечера мудренее, надо подумать, а пока искать, кто еще готов написать на плакатике "Моего ребенка ни за что схватили (оскорбили, оштрафовали, побили) там-то такого-что числа" и выйти 1 июня (куда?)

Жалкие злобные старикашки, оставьте наших детей в покое и подите вон из нашей жизни.

Иван Курилла:

Про "использование детей" тут спорят.

В самом деле, использовать детей в политических целях нехорошо. Но тут есть несколько уточняющих вопросов:

1. В каком возрасте заканчивается детство? Ну, в самом деле, в 17 лет еще ребенок, а в 18 уже нет? Но, например, паспорт выдают уже в 14. А родительский надзор (во многих странах) обязателен только до 12. Претензия к родителям? - попробуйте проконтролировать "ребенка" 17 лет. А если вы еще и сами возмущены тем, куда скатилась страна?

2. Насколько содержание протестов было "политическим"? Да, в сегодняшней России политической считается любая деятельность, кроме прямо указанной начальством, - см., например, правоприменение закона об иностранных агентах. Но лозунг "он нам не царь" - прежде всего лозунг несогласия и дальше жить при нехватке кислорода. Он настолько же политический, насколько политическим был Цой с его "перемен требуют наши сердца".

3. Видим ли мы разницу между политическим использованием детей через школы, в которых висит агитация ЕР, в которых школьников выводят на официальные мероприятия ̶п̶о̶м̶а̶х̶а̶т̶ь̶ ̶ф̶л̶а̶г̶а̶м̶и̶ ̶т̶о̶й̶ ̶ж̶е̶ ̶Е̶Р̶, - а директора на предвыборных классных часах требуют от родителей правильного голосования, - и случаем, когда эти дети сами находят в сети понятные им политические призывы и выходят на улицы? Или кто-то может представить примеры того, что Навальный, скажем, прямо призывал на улицу детей?

Наконец, надо понимать, что эти упреки исходят из "нормальности" угрозы детям, исходящей от государства. Ну, то есть, с этой точки зрения, государство и не должно было согласовывать мирный митинг, и должно было выкручивать руки подросткам, - и это либо просто правильно, либо это некая стихия, вроде урагана, от которой надо спасаться невыходом на улицу. Однако там, где митинги были разрешены, ничего страшного не случилось, - и значит пресловутая "политизация" ("в плохом смысле") исходит как раз от силовиков, максимально предметным образом объясняющих подросткам, что они вышли на улицу не "за свежий воздух", а против этого режима. Ну что ж, они усвоят.

Сергей Чапнин:

Вот ведь что интересно: не первый год продолжается "миссия" РПЦ среди омоновцев. В Москве для них новый храм построен, работает воскресная школа для взрослых и даже клуб трезвости. В Санкт-Петербурге у ОМОНа тоже есть своя часовня.

На фото с разгона митинга 5 мая мы, вероятно, видим постоянных прихожан. В московском храме служит, проповедует и окормляет омоновцев благообразного вида священник - Владимир Федоров. Как ему спалось прошлой ночью? Сегодня в 9 час он служит литургию. Сколько омоновцев сегодня исповедовались и приступили к Св. Чаше? Не сомневаюсь, что исповедь была формальной, и никто не раскаивается в "непропорциональной жестокости" к детям и молодежи. Нет ни тени сомнения, что все было "правильно" и омоновцы "просто выполняли приказ". Конечно, все допущены к причастию, у настоятеля и мысли в голове не мелькнуло, что после вчерашнего можно было бы и отлучить кого-то от причастия хотя на одно воскресенье, для проформы. А на проповеди настоятель сказал полагающие празднику слова о воде живой и самарянке. Омоновцы благочестиво крестились и умилялись.

И кому нужна такая Церковь?

PS: Вполне допускаю и прямо противоположное - никто из омоновцев в храм не пришел. Этот храм был построен по разнорядке и самим омоновцам не нужен. И ходит туда 15-20 человек из обслуживающего персонала части.

Сталингулаг:

Хочу напомнить всем, кто сейчас иронизирует над сотнями задержанных, которых ОМОН жёстко избивал и волочил в автозаки, о том, что почти каждый день в отделениях полиции внезапно умирают случайные задержанные. Вы, когда пытаетесь натужно шутить, глядя, как здоровые мужики в форме без промедлений заламывают руки школьникам и тащат их, держите у себя в голове, что вы можете быть трижды за Путина и никогда не ходить на митинги, но под конец месяца вечером оказаться в месте, где какой-нибудь лейтенант решил быстро закрыть план по задержаниям, а утром вашим родным позвонят и сообщат, что у вас случился инфаркт. Ну и что, что никогда на сердце не жаловался, ну и что, что молодой, экология, знаете ли, неблагоприятная. Просто думайте об этом, когда в очередной раз пишете: «правильно ОМОН этих подростков дубинками <бьёт>»

Алёна Попова:

1. Какой закон позволяет казакам, НОДу, всем иным гражданам бить других граждан или применять силу к другим гражданам

2. Какой закон позволяет Полиции, Росгвардии не предотвращать избиения граждан со стороны НОДа, казаков и иных различных черносотенцев

3. Какой закон позволяет оператору сотовой связи блокировать номера абонентов, гуляющих по Москве, не являющихся при этом на момент блокировки обвиняемыми в рамках УК РФ, по запросу правоохранительных органов?

4. Какой закон позволяет сотрудникам Росгвардии избивать дубинками детей, женщин, а также вообще лиц любого пола и возраста, не оказывающих сопротивления? Какие санкции за причинение вреда жизни и здоровью граждан, кроме наград в виде выдачи квартир, будут применены к сотрудникам Росгвардии?

5. В каком законодательном акте прописано, что гражданин должен соблюдать закон, а представитель власти-нет. И, может быть, все-таки в законах прописано нечто иное?

Одной из самых жарких тем остаётся участие в разгоне московской демонстрации казаков. Интернет-изданию The Bell удалось выяснить, что казаческие объединения получали деньги на тренировки от правительства Москвы.

Роман Шлейнов:

На непонятных людей в непонятной форме, которые возомнили себя "казаками" при царе, нужно подавать заявления в прокуратуру и добиваться возбуждения уголовных и административных дел.

Оформлены ли эти "казаки" в качестве дружинников? Есть ли у них удостоверения дружинников? Действовали ли они на территории, где оформлены в качестве дружинников?

Если нет, -- это самозванцы, которых нужно преследовать в судебном порядке.

Дружинник может применять силу только, если его жизни и здоровью или жизни и здоровью другого человека угрожает опасность. Дружинник не может задержать человека за административное нарушение, это могут сделать только правоохранители.

Если некий "казак" применяет силу или пытается Вас задержать, -- нужно учитывать, что он никто.

Форма с позументами дает ему не больше прав, чем костюм деда мороза.

И неплохо бы "казакам" об этом напомнить, пока они не превратились в новых штурмовиков.

Игорь Клямкин:

В 2014-м известный идеолог альтернативной цивилизации высказался об ее традиционных опорах. Первая, объяснил он, восходит к Государеву Двору ХУ века, от которого есть пошло российское «военно-служилое государство». С тех пор оно в разных воплощениях существовало всегда, суждено ему возродиться и сегодня. А вторая опора – казачество, без которого выстроить империю тоже не получилось бы. И автор с удовлетворением отмечал, что и эта опора восстанавливается на Донбассе, где исторические и духовные преемники казаков воюют за Россию и русских.

Мне тогда эта надежда на роль казачества в неоимперском проекте очень уж реалистичной не показалась, как не кажется и сейчас. А что людей можно отбирать в казаки, назначать казаками и специально готовить их для другой миссии, а именно – для охраны Государева Двора и разгона уличных протестантов против его политики, тогда, насколько помню, не приходило в голову и идеологу альтернативной цивилизации. Осталось подождать, когда этих людей с нагайками и привилегией на незаконное насилие официально поименуют патриотическим и единственно подлинным гражданским обществом, добровольно и безвозмездно противостоящим смутьянам.

Андрей Кузнецов:

Ммм... У московского бая оказывается казаки-то на довольствии для избиения людей нагайками. Это уже даже не совок, а самая настоящая Орда. Только не золотая, а коричневая.

Рустем Адагамов:

Это всё какое-то новое пробитие дна, причем очень опасное, так как гамадрилы в папахах нападали на мирных граждан в присутствии многочисленной полиции. И кто знает, чем это все могло закончиться.

Сергей Романчук:

Избивавшие вчера на Пушкинской москвичей «казаки» оказались боевиками, «защищавшими» Донбасс. Причём Московская мэрия платит им за это деньги официально, по контракту. А Вы и дальше голосуйте за Собянина, ага.

Александр Вавилов:

Вообще сегодняшнее избиение на митинге программистов-либертарианцев казаками дышащими перегаром прикрываясь ОМОНом, напоминает как какой нибудь африканский вождь золото и алмазы племени выменивает на стеклянные бусы белого человека, объясняя соплеменникам, что эти бусины нужны для строительства большого адронного коллайдера.

Дмитрий Гудков:

Финансирование мэрией казаков, потом бьющих москвичей на митингах, - вещь довольно абстрактная. А вот кровь, которую эти казаки проливают, - вполне конкретная. Выглядит она вот так.

Друг нашего кандидата в мундепы, Александр Иванов, вчера издалека сфотографировал "казака". В ответ услышал матерную брань и угрозы. (Казаки очень смелые, но телефонов боятся панически.)

А через несколько секунд после слов "Россия будет свободной"Александр получил удар в лицо. Последствия на фото.

Бульварное кольцо, белый день, преступники на службе у государства.

Тут можно много написать про атмосферу ненависти, монополию на насилие и другие красивые слова, но вы их все и так знаете.

Просто бандиты у власти окружают себя другими бандитами. Одним они выдают погоны и мантии, а другим просто ласково улыбаются.

Виктор Шендерович:

Новизна минувшего дня - не в жесткой полицейской зачистке протестующих (это при Путине случалось много раз; впервые, напомню, - в 2006 году, на Марше Несогласных). Новизна - в т.н. "казаках", избивавших демонстрантов нагайками под прикрытием ментов. Именно "ментов", разумеется, - потому что любая полиция немедленно задержала бы их, применив именно к НОДовцам ту решительность и силу, которую щедро продемонстрировала на мирных людях.

Полиция, как известно, призвана защищать закон - менты, как известно, обслуживают бандитов (почувствуйте, наконец, разницу).

Заодно с НОДовцами, менты решали сегодня для путинского режима старую задачу запугивания общества, - но уже на новом уровне. Подонкам, известным нападениями на демократических активистов, был дан ясный карт-бланш на массовое уличное насилие. Это - государственные, официальные подонки, а не просто группа агрессивных ряженых, и это надо понимать совершенно ясно.

Столь же ясно надо понимать, что именно стоит за готовностью власти расчехлить этот ресурс. Натравливание одной части общества на другую означает, что власть рассматривает - и уже апробирует! - организацию гражданской войны как инструмента для политической манипуляции. И это очень и очень серьезно.

Максим Шевченко:

Требую срочного созыва СПЧ в полном составе!

События в Москве и в других городах России 5 мая, в ходе которых власть бросила против митингующих помимо ОМОНа полувоенные неофициальные формирования (так называемых «казаков»), вынуждают к срочному созыву Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ.

Использование властью черносотенных и фашиствующих боевиков для жестокого избиения студентов и журналистов - открытое и доказанное явление.

Понятно, что сейчас предстоят выходные. Но в первый же день после воскресенья 6-го, инаугурации Путина 7-го, назначения Главы Правительства 8-го, празднования Дня Победы 9-го - в первый же рабочий день я требую созыва СПЧ с обязательным участием пострадавших и допуском на заседание представителей СМИ.

Аббас Галлямов:

Выпуская против протестующих разных «казаков» и «НОДовцев», власти думают, что навяжут обществу мнение, мол, «народ выступает в защиту власти». У общества вместо этого, однако, возникает ощущение начавшегося хаоса и гражданской смуты. Чувство стабильности, за которое обычно держится обыватель, в результате исчезает и обыватель перестаёт быть сторонником статус-кво. Раз режим не обеспечивает порядка, то и ценить его не за что.

Игорь Эйдман:

Знаете почему вчера Кремль выпустил против демонстрантов ряженых "казаков"? Как обычно, для разводки западных лохов. Стандартная путинская тактика: «это не мы». «Не мы избиваем протестующих. Просто в стране внутреннее столкновение казаков и либералов. А мы только разнимаем противостоящие стороны, ну иногда приходится кому-то всыпать».

Бренд «казаки» на Западе хорошо известен. Никто не будет выяснять, не скрываются ли за ним наемные путинские бандиты. Опять схавают это пойло, как проглотили ложь про "гражданскую войну на востоке Украины".

Михаил Виноградов:

Анализируя историю с "казаками", вот еще родилась какая осторожная гипотеза.

Нет ли в выходах "казаков" на площадь (а равно в периодических бессмысленных пикетах мифического НОДа в центре Москвы) задачи показать единственному зрителю наличие некой радикальной силы - то ли радикальных лоялистов, то ли радикальных националистов.

Ну то есть нам с вами понятно, что как серьезной политической силы их не существует - как не существует Стрелкова, "Антимайдана", казаков или вернувшихся из ДНР "ополченцев", склонных к расширительной трактовке понятия "русская весна".

Но почему бы не позапугивать (или не порадовать - это уж как пойдет) зрителей в вип-зале тем, что все это якобы существует.

Николай Митрохин:

О, я гляжу в френдленте началось. "Это не настоящие казаки". "Это ряженные." "Их завезли".

Нет, дорогие друзья. Это настоящие казаки. Щедро финансируемые российским государством напрямую (реестр) или через ЧОПы. С трудом сдерживающиеся, чтобы не перестрелять вас на хрен. Других в России нет. Крым и Донбасс это доказали.

Анастасия Миронова:

Разные умные люди пишут про новизну - казаков, избивавших вчера митингующих нагайками. Виктор Шендерович, например, пишет.

Я не могу оставлять у него комментарии - кто-нибудь расскажите господину Шендеровичу, что казаки с нагайками это старый прием. Они бьют людей с конца 2000-х. Казаки били Pussy Riot, казаки избивали гей-активистов на Марсовом поле, казаки били в Анапе самого Навального, в конце концов, в прошлом году казаки уже разгоняли митинг против коррупции. Наберите в Ютьюбе "казаки бьют нагайками" и удивитесь, что они отметились даже во Владивостоке.

Виктору Шендеровичу и другим умным людям нужно внимательно читать новости. И запоминать. Если они действительно хотят каких-то перемен. Потому что с такой короткой памятью новой России не построить

Остап Кармоди:

Я понимаю, почему все так боятся полиции - там совсем другие статьи, несколько лет тюрьмы за попадание пластиковой бутылки по шлему - очень плохой pay off.

Но вот почему никто не сколол эмаль с зуба ни одному распоясавшемуся казаку, я пока что понять не могу.

Екатерина Макаревич:

Посмотрела сейчас отрывки видео, как полиция задерживала людей. И это, конечно, полный капец и жесть.

Людей просто выхватывали из толпы, или брали прохожих, заламывали им руки, хватали за ноги. Абсолютно бесчеловечное и животное отношение к людям.

Правильно люди кричали полицейским "звери".

В таком поведении полицейских явно отражается представление об отсутствии понимании принципа уважения.

Но вот что мне непонятно.

Повсеместно ведь было так. Полицейские выхватывали человека из толпы. И я так понимаю, что чаще всего это были молодые люди. А другие просто смотрели и кричали "позор".

Серьёзно? Из раза в раз полицейские применяют одну и ту же тактику, а оппозиция так и не смогла додуматься, чтобы организовать массы и, например, вперёд выпускать крепких парней, и держаться за руки. Ну или что-то ещё.

При всём моём уважении к тому, что люди сегодня вышли на улицу, чтобы высказать свою позицию, но это же абсолютно безрезультатно, оппозиция не развивается, не пытается организоваться.

Поэтому когда Леонид Волков сегодня в эфире Навальный.live сказал, что сегодня мы продемонстрировали, что в России есть лишь одна организованная политическая сила, мне было немного смешно.

Ок, организовали выход для людей на улицу в один день, но противостоять незаконным задержаниям так и не научились.

Ну, ребят.

Ну вы же знаете уже тактику Путина и полиции, тогда будьте на шаг впереди.

А вот как итоги акции подводят её главные застрельщики.

Илья Яшин:

Несколько тезисов по итогам вчерашних протестов.

1. После президентских выборов социологи в очередной раз зафиксировали «рекордно низкие протестные настроения в России». Вчера мы увидели реальную цену этим исследованиям. Протестные настроения никуда не делись: тысячи людей по всей России готовы выходить на площадь, прекрасно осознавая собственные риски. То есть в буквальном смысле выходить под полицейские дубинки и с готовностью сесть за свои убеждения.

2. Что важно — протест сохраняется в мирном русле. «Диванные бунтари» критикуют нас за это, сидя в безопасной эмиграции: пишут, что надо штурмовать Кремль, а не с плакатами ходить. А я убежден, что только ненасильственный протест дает нам шанс бороться за умы большинства граждан России. Потому что если вы мирно стоите на своем, то показываете твердость своих убеждений. А если переворачиваете машины, то вызываете страх и раздражение у общества.

3. Протест стал гораздо моложе, и лично меня это воодушевляет. Я помню времена, когда на таких акциях сложно было встретить человека моложе пятидесяти, а сейчас на митинги выходят в первую очередь те, кому в буквальном смысле принадлежит будущее России. Власть, конечно, снова затянет песню про втягивание детей в политику. Но в реальности власть сама их и втягивает. У подростков обостренное чувство справедливости, это нормально — они видят и чувствуют лицемерие системы и активно выражают несогласие. Не хотите, чтобы тинейджеры протестовали? Дайте стране сменяемость власти, нормальную экономику и атмосферу свободы.

4. Отдельно пара слов про действия полиции. То, во что власть превратила правоохранительные органы, это катастрофа. Их просто натравливают на молодежь — и полицейские, вместо того чтобы взбунтоваться, демонстративно выкручивают руки подросткам, бьют их дубинками и растаскивают по автозакам. Такой садизм потрясает. При этом мотивация примитивная: полиция знает, что за разгон несогласных полагаются премии. Кому-то заплатят, кому-то выделят квартиру. Именно потому они так выслуживаются.

5. Даже спорить не хочу с теми, кто оправдывает жестокость полицейских и пишет, что они просто действовали по инструкции. Вспомните несанкционированный митинг кадыровцев у посольства Мьянмы в Москве. Где были их инструкции? Полиция тогда попряталась по переулкам и старалась не привлекать внимание агрессивных горцев. А как подросткам руки заламывать — так они герои.

6. Еще глупее аргумент про то, что на Западе разгоняют жестче: газом, водометами, дубинками. Не слушайте эту чушь пропаганды: ни в одной цивилизованной стране мирные протесты не разгоняют. Полиция применяет силу, только если протест приобретает общественно опасную форму, то есть когда люди начинают громить витрины, переворачивать машины, применять насилие. У нас же ничего подобного нет, ни одно стекло не разбито, все строго в рамках 31-й статьи Конституции — мирно и без оружия. Поэтому действия полиции являются противозаконными.

7. Ну и наконец главный вопрос — помитинговали, выразили несогласие, а что делать дальше? Мой ответ: сопротивляться и гнуть свою линию. Улица была и остается важным участком политической борьбы за будущее страны. Важным — но не единственным. Есть еще просвещение: помогайте распространять независимые доклады про коррупцию, видео материалы и расследования, которые готовит оппозиция, доносите до людей правду, переубеждайте сторонников власти. Участвуйте в выборах: волонтерами, кандидатами наблюдателями. Всё это в совокупности приведет к переменам.

8. Но самое главное — запретите себе ныть и жаловаться. Великие перемены требуют мужества и терпения.

Алексей Навальный:

Мне противны уныние и нытьё. Вчера я убедился, что не мне одному.

Несмотря на давление и запреты (ещё накануне акции у нас, как обычно, пошли аресты по штабам) огромное количество людей вышло на улицу.

Больше 60 городов полноценно участвовали в конечном итоге.

Это было очень важно и в этом наш большой успех. Путин заходит на пятый срок и желает продемонстрировать всем: я хозяин этой страны, я всё тут съем. Кто меня не поддерживает, тот тихо сидит молча и не смеет пикнуть.

А мы показали: нет, не будет тебе такого. Ты здесь не один и нас не запугаешь.

Это было огромное счастье вчера: находиться среди не просто умных и честных, но и смелых людей.

Юридический штаб акции «Он нам не царь» продолжает свою работу, мы занимаемся задержанными. Вместе с коллегами из правозащитных организаций каждое незаконное задержание мы доведём до ЕСПЧ.

Огромное спасибо всем, кто участвовал и помогал в любом виде. Вы — лучшие люди и надежда страны.

Мы продолжим нашу работу несмотря ни на что.

Единого мнения, как именно беспорядки 5 мая повлияли на инаугурацию, нет.

Да и сама инаугурация вызывает у людей разные чувства.

Хотя у Путина в этот раз не было официального кортежа, дороги в Москве всё равно перекрыли.

Олег Козырев:

Президент-пустышка обречен день инаугурации встречать на пустых улицах. В этом городе ему никто не рад. Правильно он в этом году за кремлевские стены спрятался. Сам выбрал дорогу в бункер

Вместо кортежа был "Кортеж" - как утверждается, именно так назвали "автомобиль российского производства", на котором Путин прибыл на церемонию.

Глеб Морев:

На пятом сроке Путина у нас догадались скрестить мерседес и роллс-ройс и назвать русским автомобилем «Кортеж». Но от греха подальше из Кремля не выпустили, вдруг заглохнет.

Дмитрий Баринов:

Помните: чиновники разного ранга много раз обещали, что новый президентский лимузин из проекта «Кортеж» впервые покажется на публике на инаугурации президента. А затем поступит в гараж особого назначения. И «первое лицо» пересядет в него из старого «Пульмана». И что же? На проект потрачены десятки миллиарды рублей, а инаугурацию провели почти в «пешем варианте». Похоже, «Кортеж» проехал только по Кремлю… Думаете, пожалели водителей, не став перекрывать проспекты? Сомневаюсь, что вдруг сегодня позаботились об удобстве рядовых граждан. Причины другие: еще за несколько месяцев до инаугурации по ряду косвенных признаков стало понятно: проект «Кортеж» — слишком сырой, и автомобили нуждаются в доработках. Даже несмотря на то, что президентский лимузин чуть ли не наполовину иностранный, из зарубежных комплектующих.

Стоило ли бросать на ветер миллиарды на этот потешный «Кортеж»? Или лучше было потратить их достойно? Например, на лечение умирающих детей, которым всем миром собирают деньги эсэмэсками… Ведь денег на спасение детишек в бюджете нет, а на никчемный лимузин они нашлись! Пусть бы ездил старый президент на старом «Пульмане»… Вышло бы в десятки раз дешевле.

Зачем же проводить столь дорогие эксперименты? Любой грамотный инженер подтвердит: чтобы построить новый и качественный автомобиль такого класса, необходима техническая эволюция: сначала делаем нормальную машину гольф-класса, потом автомобиль бизнес-класса, оттачиваем технологии. И только после обычных машин приступаем к разработке модели представительского класса. Следующий уровень – президентский лимузин. Но решили все упростить. Без промежуточных этапов. Сразу сделать шедевр. Мы же можем! И опозорились.

Аркадий Янковский:

В этот раз проезд по безлюдной Москве сменился проходом по бесконечным пустынным коридорам Кремлевского дворца. Сценарий обновлён, но гнёт одиночества остался. Любимый мерс уступил место неизвестному отечественному членовозу нового поколения. Ассоциация с подготовленным катафалком...

Отобранная толпа заискивающей высокопоставленной челяди нынче стала существенно богаче и притворно преданней. Суммарный доход этой обслуги станет побольше бюджета иного мегаполиса. Служба такая у них - почетная и сытная!

А ему, очевидно, всё грустней и грустней... Глаза выдают. Печальное предчувствие не спрячешь.

Короткая речь о мнимом будущем страны, о заветном движении вперёд, как никогда звучит фальшиво и с явным привкусом горечи...

Что ещё можно уловить нового в сим протокольном шабаше? Наверное, все более блестящий обряд оформления стремительно тускнеющего содержания...

Но главное, пожалуй - это тяжелеющая рука на Конституции...

Николай Солодовников:

Хорошего режиссера инаугурацию снимать пригласили. Поэтому, видимо, Каннский фестиваль и без Соррентино в этом году.

"Немолодой Папа".

Алексей Шабуров:

Забавный момент на инаугурации: Путин должен произносить клятву после формального приглашения от председателя конституционного суда Зорькина.

И вот Путин стоит на сцене, а Зорькин молчит. Пауза. Путин шепчет Зорькину - "нНачинайте". И только после этого Зорькин произносит то, что должен был.

По-моему, это лучшая иллюстрация положения Конституционного суда в современной России. Без отмашки Путина Зорькин ничего сделать не смеет, даже инаугурацию начать.

Немного юмора.

И немного о гостях торжества.

Егор Холмогоров:

По тому кого позвали на инаугурацию, а кого нет, стало понятно кто является агентом Путина.

Я не являюсь.

Шах и мат вам, клеветники.

Из речи запомнился, например, пассаж про "дремучее охранительство".



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Дмитрий Бутрин:

(ложные друзья политолога)

интересно, кто это вставил в нынешнюю дежурную речь путина в сей славный день фразу о неприятии "дремучего охранительства".

Аркадий Дубнов:

И что же ему такого духоподъемного про 5 мая шепнули, что он про "дерзновенную молодежь" заговорил и "талантливых малышей" вспомнил?

Вскоре после церемонии подоспели и кадровые решения - Путин представил Госдуме кандидатуру премьера, и это внезапно был Дмитрий Медведев.

Сергей Марков:

Путин внес Медведева на премьера. Правильно сделал? Будет Медведев менеджером правительства высокотехнологического прорыва?

Кирилл Шулика:

Все разговоры смешных людей, что Медведев не будет премьером.

Медведев идеальный премьер технического правительства, коими были при Путине все кабинеты. Он прошел тест - сразу по окрику встал с главного кресла в стране, собрал пожитки и уехал домой. Это обеспечило ему пожизненный статус второго лица в государстве. Любое правительство при Путине будет возглавлять Медведев. Чтобы ни случилось... Запомните это и не слушайте всякие глупости.

Александр Баунов:

Инаугурация прошла тихо, как третье или четвертое бракосочетание, без белых платьев, без банкета, без кортежа по семи мостам. Столь же тихо проходит переназначение премьера. Уточки этому тоже способствовали, но не только.

Андрей Нечаев:

Что мне больше всего понравилось на инаугурации, что после речи Путина запустили величальную песню: славься славься наш русский царь. Честно, открыто, пафосно.

Николай Руденский:

Почему президент не становится царем? Возможно, отчасти потому. что у президента есть некоторые преимущества. Например, царь может короноваться только один раз, а президент - сколько угодно.