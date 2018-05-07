Уличные художники нарисовали граффити к инаугурации Путина

В Петербурге арт-группа "Явь" к инаугурации президента Владимира Путина нарисовала новое граффити - сцену из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Об этом уличные художники сообщили в своём инстаграме. Где именно размещено это изображение, не уточняется.

Граффити содержит отсылку к событиям 1991 года. Тогда "Лебединое озеро" стало одним из символов августовского путча. Балет демонстрировали все каналы центрального телевидения между официальными выпусками новостей.

Художники не стали пояснять смысл изображения из опасений преследования со стороны властей по статьям об экстремизме. "Отметим, что лучше бы сейчас показывали "Лебединое озеро". Одновременно на всех телеканалах", - говорится в инстаграме арт-группы.