Группировка "Хезболла" побеждает на выборах в Ливане

В Ливане проиранская шиитская группировка "Хезболла" и ее политические союзники получают больше половины мест в парламенте Ливана. Об этом говорят предварительные результаты подсчета голосов на первых с 2009 года парламентских выборах.

По данным МИД Ливана, явка избирателей составила менее 50 процентов. На голосовании в 2009 году этот показатель был 54 процента.

"Хезболла" является военизированной организацией. Она выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Организация пользуется финансовой поддержкой Тегерана.

В октябре прошлого года палата представителей США одобрила законопроект об усилении санкций по отношению к "Хезболле" и признании группировки террористической организацией.

В России "Хезболла" считается законной общественно-политической организацией.

