Bellingcat: к обстрелу Мариуполя были причастны российские военные

Независимая расследовательская группа Bellingcat утверждает, что располагает доказательствами причастности российских военных к ракетному обстрелу украинского города Мариуполь в январе 2015 года. Жертвами обстрела из систем залпового огня тогда стали около 30 мирных жителей.

Как утверждает Bellingcat, обстрел восточных кварталов Мариуполя 24 января 2015 года был произведен с территории, контролируемой поддерживаемыми Россией сепаратистами так называемой "ДНР", из двух ракетных систем залпового огня, которые днем ранее были доставлены из России и впоследствии были возвращены на территорию России. Утверждается, что к планированию и осуществлению операции были причастны российские офицеры. Как заявляет Bellingcat, удалось установить личность девяти из них, в том числе генерал-майора Степана Ярощука. В опубликованном в понедельник сообщении Bellingcat говорится, что детали расследования, в том числе доказательства, будут опубликованы позднее на этой неделе.

Обстрел Мариуполя произошел во время обострения конфликта в Донбассе, в ходе которого сепаратистам "ДНР" удалось занять Донецкий аэропорт и город Дебальцево. Миссия ОБСЕ установила, что обстрел производился с территории, неподконтрольной Украине.