Трамп поддержал кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту кандидатуры на пост директора ЦРУ Джины Хаспел. Она подвергается критике за причастность к пыткам подозреваемых в терроризме.

В Твиттере Трамп написал: "Мой уважаемый кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел оказалась под огнем жесткой критики потому, что вела себя жестко с террористами".

"Подумайте: в такие опасные времена у нас есть самая квалифицированная кандидатура, женщина, которую демократы хотят вывести из игры, потому что она слишком жестка по отношению к террору. Победи, Джина!" – заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Хаспел хотела снять свою кандидатуру с выдвижения на должность директора ЦРУ после того, появились сомнения в том, что Сенат одобрит ее после сообщений о причастности к пыткам, которым подвергались подозреваемые в терроризме.

В пятницу Хаспел побывала в Белом доме, где обсуждалось ее участие в пытках, в том числе и в изощренных пытках водой, когда арестованных погружают в воду и создают у них ощущение того, что их топят.