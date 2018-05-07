Трамп: "охота на ведьм" теряет убедительность

Связанная с Россией "охота на ведьм" стремительно теряет убедительность. Об этом президент США написал в твиттере. Дональд Трамп также отметил, что комитет по разведке палаты представителей не обнаружил никакого сговора с Россией во время президентской кампании в США в 2016 году. Свои действия в расследовании предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы Трамп назвал "ответной борьбой".

Членов команды спецпрокурора Роберта Мюллера Трамп назвал "злобными демократами". По мнению президента, у них имеются нераскрытые конфликты интересов, которые пока не привлекли внимание судов.

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В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает. Сам президент США неоднократно заявлял, что не имел никакого сговора с Кремлем во время своей предвыборной кампании.