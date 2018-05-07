Под ленинским стягом: Юлия Самойлова на "Евровидении"

В то время как страна с напряженным вниманием прильнула к экранам, пытаясь угадать - назначат ли Медведева снова премьером или нет, немного на второй план отошло другое волнительное событие. Впрочем, все еще впереди, кульминация - только в субботе!

Да, это снова "Евровидение", которое в этом году проходит в Лиссабоне. О программе конкурса и исполнителях можно подробнее узнать здесь. Ожидания, как обычно, диаметрально противоположные.

После вынужденного перерыва в год Россия вновь представлена на конкурсе. В Лиссабон отправилась Юлия Самойлова - та самая певица, которую в прошлом году не пустили в Киев из-за ее посещения Крыма.

«Просто за этот год немного, видимо, на нервах, перестала в себя верить. Большая ответственность, а вдруг не справлюсь — такая вот тема», — рассказывает Юлия Самойлова.

Юля сильно переживала после того, как ее не пустили на конкурс в Киев. Поверить в себя снова помогли близкие, ее команда, педагог по вокалу, которую она знает уже много лет. - это отрывок из материала Первого канала. Британская The Guardian тоже посвятила Самойловой большой материал, в котором пишет, что Россия в последние годы "использует музыку в политических целях". И хотя сама певица это отрицает, подтверждение не заставило себя ждать:

Хотя "Бессмертный полк" в принципе задумывался как мероприятие неполитическое, в Лиссабоне участники несли отнюдь не только портреты воевавших дедов. Многие обратили внимание на флаг "ДНР".

Где-то вроде бы мелькало и знамя "ЛНР", но фотографий с ним не нашлось. Зато вот это фото по-настоящему взорвало Интернет:

Знамя с портретом Ленина, футболка с изображением Сталина - как, действительно, иначе отпраздновать Победу (за неделю до 9 мая)?

Недоумевает даже корреспондент "МК".

Руководство российской делегации на «Евровидении» по приглашению нашего посольства в Португалии приняло решение влиться в акцию «Бессмертный полк» и озвучило его в виде директивной ноты всему творческому коллективу делегации.

Несколько десятков человек, проживающих, а может и просто гостящих в солнечной Португалии, решили провести в сквере напротив посольства и при его деятельном участии «выездную» акцию «Бессмертного полка». Так как 9 мая здесь рабочий день, то мероприятие сместили на воскресенье. Несли портреты воинов-дедов, Сталина на футболках и почему-то Ленина, умершего задолго до войны, на кумачовом стяге с вышитой золотом надписью на украинском «Пролетарi всix краiн еднайтеся!». То ли на русском не нашлось, то ли с умыслом каким…

На сцене, украшенной Георгиевскими лентами, местные активистки в пилотках исполняли военные и патриотические песни. Мимо нот и тональностей, усердно, эмоционально, местами даже пронзительно.

Самойлову не пригласили присоединиться к воодушевленному хоровому песнопению, хотя, не исключено, что хотели… Ее возили по всей площади туда-сюда, натягивая на фоне артистки то кумачовые полотнища с лениными-сталинами, то плакаты, то ленточки, то шарики, то портреты. Фото, селфи, автографы…

Многие украинские комментаторы сделали соответствующие выводы.

Inna Slobodyanyuk

У них кроме победы,которую присвоили себе,забыв что воевали не только русские,больше нет никаких положительных моментов.Вот и приходится мусолить тему дедывоевали.Больше нечего предявить и миру и российскому народу.

Впрочем, есть и россияне, готовые вздохнуть о былом.

Другие настаивают на приоритете чистого искусства.

​На официальное открытие "Евровидения" Самойлова решила не брать политических символов.