В Коломне задержали протестующих против мусорного полигона

В подмосковном городе Коломна полицейские задержали активистов, протестующих против работы мусорного полигона. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Протестующие перекрыли проезд к свалке, чтобы не позволить грузовикам ввозить мусор из других городов. По свидетельствам очевидцев, некоторых задержанных не стали увозить в отдел полиции. На месте им выдали протоколы о нарушении статьи административного кодекса об умышленном создании помех в дорожном движении.

Одного из активистов – Вячеслава Егорова – доставили в отдел полиции. Его подозревают в неповиновении сотруднику полиции и нарушении правил проведения мероприятия. По данным ОВД-инфо, Егорова везут в Коломенский городской суд.

Протест против полигона "Воловичи" в Коломне продолжается уже несколько месяцев и усилился в конце марта, как и в ряде других городов Подмосковья. Местные жители несколько раз перекрывали трассу, отказываясь пускать грузовики с мусором на полигон.