Медведев объявил кандидатов на посты в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев, который в понедельник проводит в Госдуме консультации с парламентскими фракциями, назвал назвал предполагаемый им состав будущего правительства, сообщает ТАСС.
На встрече с фракцией "Единой России" он отметил, что названные им кандидаты "могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена".
Если такая поддержка будет получена, то первым заместителем председателя правительства мог бы стать Антон Силуанов.
Кандидат на пост премьер-министра предложил назначить Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства, Ольгу Голодец – на пост своего заместителя по вопросам культуры и спорта, а замминистра обороны Юрия Борисова – на пост вице-премьера, курирующего оборонно-промышленный комплекс. В предыдущем кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин, отмечает ТАСС.
Медведев намерен предложить Дмитрия Козака на пост своего заместителя по вопросам энергетики и промышленности. Кандидатура помощника президента – начальника Контрольного управления Кремля Константина Чуйченко предложена на пост заместителя премьер-министра, главы аппарата правительства.
Область, связанную с реализацией социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения Медведев предлагает поручить нынешней главе Счетной палаты Татьяне Голиковой. Заместителем председателя правительства по сельскому хозяйству Медведев предлагает назначить Алексея Гордеев.
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