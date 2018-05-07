Лидер группы System of a Down Серж Танкян прибыл в Ереван

В понедельник вечером в Ереван прибыл американский рок-музыкант армянского происхождения Серж Танкян, который поддержал возглавляемое депутатом Николом Пашиняном протестное движение в Армении. В последний раз Серж Танкян был в Армении в 2015 году. Тогда он вместе со всемирно известной рок-группой System of a Down дал концерт на площади Республики в Ереване. На встречу Танкяна в аэропорту Звартноц отправился сам Пашинян и сотни его сторонников, сообщает Радио Азатутюн.

Танкяну устроили теплый прием в аэропорту и по дороге на площадь Республики, где позже пройдет митинг, на котором Танкян и Пашинян планируют выступить с краткими речами.

Во вторник, 8 мая, Национальное собрание Армении должно проголосовать по вопросу избрания нового премьер-министра Армении. Единственный кандидат – лидер протестного движения Никол Пашинян.