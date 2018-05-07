В Ингушетии буду судить полицейских, обвиняемых в применении пыток

В Ингушетии перед судом предстанут шестеро сотрудников полиции, обвиняемых в применении пыток к задержанным. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий, разбойном нападении и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, одним из эпизодов преступной деятельности обвиняемых стали пытки супругов Марем и Магомеда Долиевых. Применяя электрический ток, полицейские якобы заставляли их сознаться в преступлении. В результате пыток Долиев скончался.

Также следователям стало известно, что в 2016 году правоохранители вывезли в безлюдное место гражданина Азербайджана и требовали от него 800 тысяч рублей. Помимо этого они отобрали у него автомобиль и телефон.