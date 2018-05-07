Саратов: задержан Михаил Мурыгин, координатор штаба Навального

В Саратове полиция задержала Михаила Мурыгина, координатора штаба Навального, во время прямого эфира местного интернет-телеканала "Открытый канал". В студии обсуждались итоги протестной акции "Он нам не царь". Полицейские заявили, что Мурыгин подозревается в нарушении порядка организации и проведения акции. Он доставлен в Волжский районный отдел полиции.

Во время акции в Саратове, собравшей более тысячи человек и не согласованной с городской администрацией, полиция предупредила Михаила Мурыгина о недопустимости проведения мероприятия. В ответ активист заявил, что уведомление о проведении акции было предоставлено в горадминистрацию, однако ответа не поступило, поэтому он считает ее согласованной.