Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Саратов: задержан Михаил Мурыгин, координатор штаба Навального

Саратов, центр города

В Саратове полиция задержала Михаила Мурыгина, координатора штаба Навального, во время прямого эфира местного интернет-телеканала "Открытый канал". В студии обсуждались итоги протестной акции "Он нам не царь". Полицейские заявили, что Мурыгин подозревается в нарушении порядка организации и проведения акции. Он доставлен в Волжский районный отдел полиции.

Во время акции в Саратове, собравшей более тысячи человек и не согласованной с городской администрацией, полиция предупредила Михаила Мурыгина о недопустимости проведения мероприятия. В ответ активист заявил, что уведомление о проведении акции было предоставлено в горадминистрацию, однако ответа не поступило, поэтому он считает ее согласованной.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG