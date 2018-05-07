Активисты "Весны" задержаны за перформанс к инаугурации Путина

Три активиста петербургского движения “Весна” – Николай Петросян, Тимур Расулов и Олег Усов пришли на Марсово поле и развесили на дереве 4 большие куклы, изображающие людей. На шее у каждого повешенного активисты закрепили таблички: “Еще шесть лет? Нет, спасибо!”, “Кора дуба и боярышник не помогли”, “РКН сломал мой интернет” и “Помогли Сирии, на меня не хватило”. Пресс-секретарь “Весны” Антон Горбацевич поясняет, что это отнюдь не призыв к суициду, а просто активисты считают, что Путин – не их президент, и поэтому отмечают его инаугурацию грустным перформансом.

Правда, перформанс продлился недолго – подошедшие полицейские почти сразу задержали активистов и увезли их в 78 отдел полиции. Полицейские не стали сразу снимать кукол – просто перевернули таблички, так, чтобы прохожие не смогли их прочесть, и оцепили место белой лентой. Антон Горбацевич предполагает, что полицейским нужно было провести некую экспертизу перформанса, поскольку формально активистов было не за что задерживать: они не проводили пикетов и не нарушали общественный порядок. Позже кукол все-таки сняли – возможно, теперь в них самих и в табличках постараются найти какое-то противоправное содержание.

Стоит пояснить, что активисты, устроившие перформанс, принадлежат к незарегистрированной “Весне” Николая Артеменко, отколовшейся от основного движения. В полиции их держат гораздо дольше положенных 3 часов, защитников к ним не пускают. Эта инсталляция оказалась не единственной акцией, приуроченной ко дню инаугурации Путина: арт-группа “Явь” создала новое городское граффити – “Лебединое озеро”, напомнив, что этот балет непрерывно показывался по телевизору и стал символом путча ГКЧП 1991 года.