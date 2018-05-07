В Ливане на выборах побеждают радикалы "Хезболлы"

Радикальное шиитское движение "Хезболла" объявило о своей победе на парламентских выборах в Ливане. Лидер движения Хасан Насралла заявил о достижении поставленной цели. Сколько мест исламское движение и его союзники получат в ливанском парламенте, его лидер не сказал, отмечает "Немецкая волна". Официальные результаты выборов, прошедших в минувшие выходные, пока не объявлены, однако премьер-министр страны Саад Харири уже признал, что возглавляемое им "Движение будущего" потеряло треть мандатов и будет занимать теперь только 21 кресло в 128-местном парламенте. Девять лет назад у соратников Харири боло 33 мандата.

Проведенные 6 мая парламентские выборы в Ливане - первые за последние девять лет. Явка на них едва превысила 49 процентов.

Ливан считается крайне нестабильным государством, на его территории живут представители многочисленных народностей и религиозных общин. Соседние государства оказывают на жизнь Ливана большое влияние, а огромное число беженцев лишь усугубляет положение.

Высшие государственные посты в стране распределяются по религиозной принадлежности. Президент должен быть христианином-маронитом, премьер-министр – суннитом, а председатель парламента – шиитом. Парламентские мандаты распределяются строго по аналогичному принципу.

"Хезболла" является военизированной организацией. Она выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. Организация пользуется финансовой поддержкой Тегерана.

В октябре прошлого года палата представителей США одобрила законопроект об усилении санкций по отношению к "Хезболле" и признании группировки террористической организацией.

В России "Хезболла" считается законной общественно-политической организацией.