Сешнс: США будут разлучать семьи, чтобы остановить миграцию

Генеральная прокуратура и Министерство внутренней безопасности США будут преследовать в судебном порядке всех кто пытается незаконно перейти границу, даже если это потребует насильно разлучать родителей и их маленьких детей.

Политику "нулевой толерантности" в отношении нелегалов анонсировал в понедельник генпрокурор США Джефф Сешнс во время выступлений перед сотрудниками правоохранительных органов Аризоны и Калифорнии. "Мы будем преследовать нарушителей границы и организаторов трафика людей. Если кто-то попытается незаконно ввезти в Америку ребенка, он будет задержан, а ребенок изъят у него в полном соответствии с действующим законодательством. Если вам это не нравится, воздержитесь от того, чтобы тайком переправлять в страну детей", заявил Сешнс.

В прошлом подавляющее большинство нарушителей границы просто депортировали обратно в Мексику. Политика "нулевой толерантности" предполагает, что дела таких лиц в обязательном порядке будут переданы в суд, где им может грозить до полугода лишения свободы. Детей будут изымать у родителей и содержать в специальных приютах.

В марте было задержано 40 тысяч нарушителей пограничного режима, в основном, из Центральной Америки, это на 200 процентов больше, чем годом ранее.