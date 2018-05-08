В Саратове рухнула часть дома, жители которого жаловались Путину

В Саратове накануне вечером обрушилась часть жилого дома, в котором находились более ста человек. Никто не пострадал, но некоторым жильцам понадобилась психологическая помощь, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Спасатели разбирают завалы на месте происшествия.

Сообщается, что в доме, построенном в 1968 году, ни разу не проводился капитальный ремонт. Его жители жаловались на трещины в здании, обращались в местную администрацию и отправили письмо президенту Владимиру Путину.

По данным местных СМИ, Саратовская область испытывает трудности с воплощением программ переселения из аварийного жилья и капитального ремонта в многоквартирных домах. По переселению из аварийных домов в 2017 году регион оказался в четверке худших в стране.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта в регионе Андрей Семенов сообщал депутатам местной думы, что до сих пор не завершены работы в некоторых домах, включенных в план программы капремонта на 2015 год.