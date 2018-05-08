Рунет дожёвывает последнюю тему, напрямую связанную с выборами и инаугурацией Путина – новый состав правительства.

Премьер-министром, как ни удивительно, снова стал Дмитрий Медведев.

Переназначение Медведева вызвало просто бурю негодования у "путинистов против либералов в правительстве".

Это встречает отпор у других патриотов.

Эту же точку зрения подробнее раскрывает Александр Халдей в колонке на сайте ИА REX:

На нынешний момент это самое здравомыслящее решение. Можно понять нетерпение тех, кто за много лет интернет-сражений разогрет до кипения мобилизационными теориями, но всякая ложка хороша к обеду.<...>

Всем, кто понимает, как переходить от НЭПа к военному коммунизму, или хотя бы к коллективизации с индустриализацией, должен себе признаться: я действительно хочу чрезвычайных органов, троек, трибуналов и обострения классовой борьбы в виде их чисток? А если чистить станут вас? Вы готовы принести себя в жертву идее? И что это за идея, которая требует принесения вас на алтарь счастья будущих поколений? Нет, если вы готовы, то, пожалуйста. А если пока не готовы, то состав руководства правительством оптимален.

Более продвинутые вспомнят два состава Политбюро ЦК КПСС при Горбачёве: первый и последний. Насколько там за 5 лет перестройки изменились кадры. Разве по первому составу кто-то мог сказать, что Лигачёв, Шеварднадзе, Тихонов, Громыко, Зайков, Воротников, Соломенцев и Рыжков – это команда, ведущая СССР к капитализму и самороспуску? А КПСС – к отмене 6-й статьи? Если вы поймёте, что не могли и предположить, что эта команда сменится теми, кто потом развалит СССР и советский строй, то это будет честно. Так поймите вы, все нетерпеливые, что нынешние требования увидеть в правительстве сплошных железных сталинских наркомов и ленинских комиссаров в пыльных шлемах – это не совсем то, чего вы хотите от жизни, и это неоправданное ожидание на данном этапе.

А если так, то нам придётся признать: нынешний состав руководства правительства действительно подобран под поставленные задачи. Выстоять, пока непонятно, куда чаша весов склонится – это на сегодня самое рациональное решение из всех возможных. Надо продолжать работу и наблюдать за ситуацией. Не суетиться, не дергаться и не совершать действий, время для которых не наступило.

Именно под эти задачи подобран состав вице-премьеров. Великих потрясений точно не будет. А вот будет ли Великая Россия – зависит не столько от них, сколько от всех нас. Ибо если мы станем делать глупости, торопить процесс и шататься по всяким сомнительным митингам или вовсе устранимся от всего происходящего, то никакие гении в правительстве не сделают Россию великой без нас. Равно как и всяческие майданы и революции достоинства не приведут в правительство гениев. И это самое главное, что нам нужно помнить, когда мы судим о том, насколько назначенные Путиным министры подходят под стоящие перед страной задачи.

И ещё самое главное соображение: подбирая состав высшего руководящего слоя страны, Путин в первую очередь оценивает назначенцев на способность не предать. И требует преемственности в политике. Это правильно. Достигнуть высот можно только стоя на плечах предшественников – это главный принцип как в разведке, так и в политике. Путин никогда не репрессировал предшественников, что часто ставят ему в виду радикалы. Он всегда требовал от соратников надёжности.

Назначенцы не должны быть способны изменить и переметнуться в лагерь противников. Все они выполняют возложенную на них задачу – не управлять строительством или социалкой – там есть, кому этим управлять – а стабилизировать систему сдержек и противовесов. Если понимать это, то не будет ни вопросов, ни упрёков к новому составу правительства. Там у каждого свои задачи и понимание этих задач исключит необоснованные претензии.

Андрей Мальгин:

Наш новый энергичный премьер Дмитрий Медведев взялся расчищать кадровые завалы. Он не взял в новое правительство из старого – Рогозина, Шувалова, Дворковича, Приходько, Хлопонина и Трутнева. Самый ценный член кабинета Виталий Мутко переброшен со спорта на строительство, Голодец – с социальной политики на спорт, Голикова – со счетной палаты на здравоохранение, Козак – с региональной политики на промышленность и энергетику. Приятно видеть эти новые лица. Но ни слова о Мединском. Волнуюсь за Мединского, как ни за кого другого.

Андрей Десницкий:

А новым министром культуры будет Ямпольская или сразу уже Залдостанов?

Интересно все-таки.

Не может быть, чтобы не стало еще круче.

Александр Кынев:

Глядя на ново-старое правительство возникает устойчивое ощущение, что различные утечки-пугалки про его состав, которыми стращали впечатлительную общественность (вплоть до бреда про генералов, которые якобы могут курировать экономику) имели в реальности одну цель, чтобы все, увидев его состав, спокойно вздохнули: "а ведь могло быть хуже"

Алексей Шабуров:

Ну что, как я понимаю, из правительства уходят Шувалов, Рогозин, Дворкович, Приходько. Пока не понятно, что с Хлопониным и Трутневым.

Но самое потрясающее – это, конечно, сохранение Виталия Леонтьевича Мутко, который теперь переквалифицировался в строители. Даже страшно представить, что он нам настроит теперь.

Действительно, один из главных героев – Виталий Леонтьевич Мутко, "брошенный" на строительство.

Аркадий Дубнов:

Мутко в качестве вице-премьера нам «строить» и жить помогать будет исключительно исходя из того, что не должны мы «прогнуться перед внешними обстоятельствами»!!!

Премьер своим едросам так сказал, подрагивая в разные стороны умной и загорелой головой.

Великая страна так выстраивает кадровую политику на VIP-уровне, – только чтоб ворогу поперёк горла, чтоб глаз себе вон, а там нехай фром май хард...

Государственное убожество

Тьфу

Александр Сотник:

С точки зрения Путина как раз Мутко весьма эффективно контролировал процесс "раздербанивания" спортивного бюджета. Он следил за тем, чтобы мимо носа "Михал Иваныча" не проносили ни одного сладкого куска во время распила бюджета по Олимпиаде и Чемпионату мира по футболу. А то, что взбунтовались западные "белоручки" – так это уже издержки, и Мутко пришлось убрать – с досадой, конечно, но пришлось. А он нужен. Он – зоркий сокол и цепкий парень, доказавший свою преданность. Незаменимый и ценный кадр. Как не назначить? Правительство-то – наше, и никто "из-за бугра" теперь уже не вякнет, ибо не их это дело. К тому же – изоляция, и "мы сами с усами".

Олег Пшеничный:

Все они там мутко.

Игорь Свинаренко:

В продажу поступили амулеты с портретом Мутко. Как бы вы не накосячили – ничего вам не сделается. (Не мое)

Станислав Минин:

Заживет страна легко

И правительство:

Перебросили Мутко

На строительство.

Ждут его дела

Серьезные.

Освоит он средствА

Грандиозные.

И будет нам нью

Реалити:

Ноу проблем энд ноу

Криминалити.

Алексей Дурново:

Виталий Мутко станет вице-премьером по строительству.

Очевидно на российских стройках будут введены лимит на легионеров и раздача "Дюшеса".

Лев Рубинштейн:

Говорят, что Виталий Мельдониевич Мутко займется теперь то ли строительством, то ли еще чем.

Я думаю, что это неважно, чем он займется. Потому что всем хорошо известно: что бы ни поручала ему партия, ко всему он относился с неподдельной страстью и везде, куда бы ни посылала его страна, он, не боясь трудностей и невзгод ...

В общем, признаюсь, что мне все это даже как-то уже начинает нравится. Ужас и тоска как-то постепенно перебраживают (или как это правильно образовать от слова "перебродить"?) во что-то бесшабашно веселое.

Софья Виниченко:

Все смеются над Мутко, а он гениально делает карьеру. Самые одиозные персонажи вылетали из кресел, а он просто пересел. Явно пронёс на заседание правительства свежий мельдоний, дал всем по пробовать и обещался внедрить это чудо в рацион питания строителей. А стройка тянет за собой половину экономики, так что, граждане френды, Муток с мельдонием – наша последняя надёжа на то, что всё исправится и наладится.

Михаил Виноградов:

Поскольку после всего написанного о новом правительстве меня уж никак нельзя заподозрить, имею моральное право сказать вот о чем.

Популярный вчера и сегодня в сети тезис о Мутко как о третьей беде России представляется мне сильно преувеличенным. Не то чтобы Мутко был лучшим в мире министром и вице-премьером, но его способность притягивать антирейтинг (и ваша так его ненавидеть) иррациональна и делает из него более масштабную фигуру, чем в реальности.

Из однозначных претензий к Мутко, с которыми я готов солидаризироваться, можно выделить две.

̶1̶.̶ ̶С̶о̶з̶д̶а̶н̶и̶е̶ ̶г̶о̶с̶у̶д̶а̶р̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶о̶й̶ ̶с̶и̶с̶т̶е̶м̶ы̶ ̶п̶о̶д̶д̶е̶р̶ж̶к̶и̶ ̶д̶о̶п̶и̶н̶г̶а̶.̶ Вы все врети это заговор и двойные стандарты.

̶2̶.̶ 1. Переход футбольного чемпионата на систему ̶з̶и̶м̶а̶-̶з̶и̶м̶а̶"осень-весна".

Про все остальное крайне спорно.

Очень задорого, но Мутко построил олимпийскую и чемпионатмирскую инфраструктуру. Представляете, если бы стройку доверили курировать в̶о̶й̶с̶к̶а̶м̶ ̶Н̶А̶Т̶О̶ Рогозину. Мы получили бы с учетом опыта космодрома "Восточный" массу строящихся объектов без проектов (и даже без концептов), которые в итоге оказывались бы неработоспособны.

Насчет спортивных достижений – я вообще не понимаю ваших ожиданий, что б̶е̶л̶ы̶е̶ русские спортсмены могут стать лучшими в мире. Советские ими тоже не были, кстати (особенно футболисты). Но вместо того, чтобы требовать прекращения госфинансирования олимпийцев и прочих проефссиональнов и передачи денег на детский и пенсионерский спорты (или в крайнем случае господдержку фитнеса), вы чего-то ждете. И потом результаты у Мутко тоже были разные – футбольный ЧЕ-2008, Лига Европы, хоккеисты стали что-то выигрывать.

По крайней мере Мутко не сумел разрушить атмосферу роста популярности спорта – не зрительства (хотя здесь тоже кое-что улучшилось), а именно занятий спортом – всеми этими пробежками в парке для инстаграма и прочими скандинавскими палками. Представьте только, во что бы превратил происходящее Мединский – в какое-нибудь "Любишь спорт – значит, любишь Сталина".<...>



Это все не говорит, что Мутко лучший министр или даже хороший. Но третья беда России – это чересчур.

Кто-то считает, что на состав кабинета оказал прямое влияние Алексей Навальный.

Кирилл Шулика:

"Что ваш Навальный, выходят одни школьники и вообще он несерьезная фигура".

Объектами расследования ФБК стали Медведев, Шувалов, Приходько, Хлопонин, Рогозин. Считайте сами – 80% из них не попали в новое правительство! 80%... Это, простите меня, фантастический KPI, к которому в России если кто и приблизился, то только Следственный комитет из-за статуса. Какие партии в парламенте, что вы смеетесь что ли!

Это и есть классическое влияние на политику. Это итог репостов, видео, фото, дронов и прочего. Ваша заслуга в том числе. Путин может не называть фамилию Навального, это нестрашно, но он не может не видеть репосты, видео, фото.

Нам рассказывают, что Навальный работает по заказу в интересах, я слышал, Сечина, Чемезова, Володина, семьи Ельцина и еще 120 вариантов, которые я забыл. Конечно, не работает, потому что Шувалов, Приходько, Хлопонин, Рогозин и Медведев это разные кланы, я не буду засорять этот пост описанием опасности для Сечина кураторства ТЭКа со стороны Козака, например. Дело в том, что это неважно! Важен результат. Вы лично правда что ли хотели, чтобы Шувалов, Приходько, Хлопонин, Рогозин остались в правительстве? Если нет, какая разница, кто против них сработал, важно, насколько эффективно сработали. В конце концов никому в голову не придет, что Сечин руками Зюганова или Миронова победил оппонента, потому что подобное заявление рассматривалось бы, как откровенная клиника.

Еще вы можете сказать, что это все не Навальный, а Путин, Медведев или кто там еще. И опять это неправда! В России, конечно, византийщина, но при этом самое страшное, если у тебя что-то выпадает во внешний мир. Если не выпало, тебя вряд ли ждет отставка и забвение, можно договориться и соблюсти внутриэлитный баланс, а вот если выпало, тут уже извините, деваться некуда. Ровно поэтому каждый губернатор тратит астрономические бюджеты на пиар. Казалось бы, один избиратель, прессы по сути нет, политическое поле все пройдено катком. Зачем? А затем, что правила игры таковы, что ничего не должно вываливаться.

Да, забыл! "У Навального совсем нет опыта, куда ему в президенты!". Хорошо, но с одним условием. Назовите мне партию, НКО, да что угодно из подобного с достижением KPI 80%. Назвали? Ну вот и хорошо... Делайте выводы сами.

Сергей Ляпунов:

Заметили, что ФБК, по сути, получил право вето при формировании правительства? Из пяти прежних вице-премьеров, отсутствующих в новом списке, четверо (Шувалов, Приходько, Хлопонин, Рогозин) становились объектами расследований/критики Фонда. И наоборот: за исключением Голиковой, никто из десяти предлагаемых вице-премьеров под радары ФБК не попадал. На кандидатуру премьера, как вы понимаете, право вето пока не распространяется.

Станислав Яковлев:

Не совсем понял, где здесь повод для гордости.

Либо в правящих элитах ещё великое множество честных, порядочных людей даже на самом высоком уровне [Мутко в том числе], и тогда какая <к чёрту> «революция».

Либо «одних жуликов заменили на других», так мы же за это ещё и денег Алексею Анатольевичу должны?

Хотя, возможно, именно так и выглядят широко анонсированные «люстрации» – тогда это, конечно, многое объясняет.

А вообще популярно мнение, что ничего фундаментально в стране поменяться не должно.

Мария Слоним:

Все так серьезно обсуждают назначения в правительстве. Это действительно что-то значит?

Иван Преображенский:

Много поменялось вице-премьеров, но мало поменялось людей в правительстве. Впрочем в целом это роли почти не играет, лоббистам разве что важно.

Глеб Павловский:

Фигура премьера — эпик фэйл после речи, которую Путин произнес на инаугурации. Это – придворное решение. В России исполнительная власть осуществляется правительством. Если нет сильного, консолидированного правительства, ведущего последовательный курс, то у вас нет и исполнительной власти, не говоря уже о вертикали.Качество кабинета министров не зависит от собственных качеств господина Медведева и тех министров. которые войдут в состав правительства. Правительство не является футбольной командой, куда можно набрать группу профессиональных легионеров первого класса и выигрывать чемпионат. Есть хороший пример, когда 2-3 года назад в Украине брали иностранных министров в правительство, высококлассных международных профессионалов. И они ничего не смогли сделать. Так это не работает.

Любой сильный премьер был бы воспринят как вероятный преемник, и Путин оставил человека, который ему удобен в общении. Поэтому я и говорю о дворцовой политике: Путин принял решение, которое логично в придворной системе управления страной и убийственно для им же заявленных обещаний, а в будущем — и для программ модернизации.

У нас фактически со времен тандема сохраняется эта странная двойственная система верхушки власти, где есть два двора. Придворные Белого дома очень маленькие, а крупные придворные в Кремле. Кто угодно мог бы быть премьером: как говорится, хоть Кудрин, хоть Сечин. Но только если бы новый премьер получил полномочия, который должен иметь: например те, которые были у Путина в 2008-2011 годы. Путин не звонил в Кремль спрашивать, что ему делать. Примаков тоже не звонил в Кремль. И Гайдар не звонил Ельцину по каждому поводу. Нужен сильный кабинет министров. Но его нет. И, видимо, его не будет ни при каком наборе.

Для любой программы необходимо управление, а его может осуществлять в масштабах России только исполнительная власть, которой нет. Нужно решение. И это политическое решение: создать в стране сильное правительство, которое будет осуществлять исполнительную власть, раз уж президент хочет сидеть в Кремле вечно и ослаблять этим самым президентскую власть. Пусть хоть управление работает. Но он на это не пошел.

Проблема совершенно не в других кандидатурах. Проблема в свободе рук и способности осуществлять полномочия. Премьером могли быть очень многие люди. Даже Медведев (просто я не очень верю в то, что он может восстановиться), если бы ему была бы предоставлена возможность формировать правительство независимо от администрации президента и управлять независимо от нее.

По поводу вопроса о том, войдет ли Алексей Кудрин в кабинет министров: я не могу исключать, что он сделает такую ошибку. Потому что, войдя в кабинет министров, он потеряет независимость, но не сможет сделать правительство независимо действующим. Либо должен начать войну с премьером за первенство. Но такая война дополнительно ослабит правительство и будет очень приятна администрации президента. Она будет непрерывно интриговать. Я не исключаю, что Кудрин согласится быть в правительстве. Но тогда и он потеряет, и, скорее всего, правительство ничего не приобретет.

Татьяна Становая анализирует будущее кабинета и премьера на сайте московского центра Карнеги:

Сейчас часто можно услышать, что Медведев остается премьером, потому что Путин ему доверяет. Более справедливо сформулировать иначе: Медведев остается потому, что Путин не доверяет тому, как поведет себя Медведев, если окажется за пределами ближнего круга президента. У нынешнего премьера, несмотря на весь его непростой опыт, есть оппозиционный потенциал, способный раскрыться в условиях удаленности от Путина. Выкинутый из власти, он, безусловно, представлял бы непосредственную опасность и для Путина персонально, и для единства путинской элиты. Именно изнутри власти рождается процесс ее разложения, и Путин это хорошо понимает.<...>

Поэтому Медведев остается премьер-министром во многом от противного: слишком сложно подобрать ему политически безопасное место, чтобы избежать его обособления и появления новых политических центров внутри системы.

Но это еще не означает, что Медведев превращается в вечного премьера: четвертый срок Путина будет поделен на две части. На первом этапе будут решаться вопросы социально-экономического и институционального развития страны, на втором – проблема транзита власти. Именно на первом этапе и востребован Медведев, берущий на себя всю полноту политической ответственности за социально болезненные решения (например, повышение пенсионного возраста).

Что ожидает Дмитрия Медведева на втором этапе, сейчас сказать трудно. Но как бы впоследствии ни сложились кадровые пасьянсы, Владимир Путин будет обречен на вечное политическое сожительство со своим бывшим преемником, когда-то познавшим вкус власти после Путина.

На худой конец, всегда можно последовать издевательскому совету Павла Пряникова.