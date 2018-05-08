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Медведев: в России нужно повышать пенсионный возраст

Дмитрий Медведев выступает перед депутатами Госдумы, 8 мая 2018 года

Правительство "в самой короткой перспективе" подготовит законопроект о повышении пенсионного возраста, заявил на заседании Госдумы заявил исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев.

Необходимость этого решения Медведев обосновал тем, что прежние "рамки" были приняты в 30-е годы прошлого века, когда "средняя продолжительность жизни была в районе 40 лет", а с тех пор "жизнь в стране изменилась в лучшую сторону, изменились и условия, и возможности, и желания людей трудиться, и период активной жизни"

Медведев пообещал принимать решение о повышении пенсионного возраста "аккуратно и взвешенно".

В апреле во время итогового отчета в Госдуме Медведев сказал, что изменение пенсионного возраста "давно назрело".

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предлагал к 2034 году постепенно повысить возраст выхода на пенсию для женщин – до 63 лет, у мужчин – до 65 лет.

Перед Медведевым в Госдуме выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что и.о. премьера не нуждается в "особом представлении". Президент призвал депутатов поддержать его предложение о назначении Медведева на пост премьер-министра.

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