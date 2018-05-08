Компания Adidas изъяла из продажи одежду с символикой СССР

Компания Adidas изъяла из продажи коллекцию одежды с символикой Советского Союза, приуроченную к чемпионату мира по футболу в России. Поводом для этого стало возмущение пользователей интернета из Украины и Литвы. Их оскорбили символы тоталитарного государства на одежде известного бренда. Об этом сообщает украинская служба Радио Свобода.

На сайте Adidas продукция с изображением герба СССР больше не отображается. Однако в продаже осталась детская футболка с советской символикой и надписью USSR.

Ранее возмущение пользователей интернета вызвало женское платье от компании Adidas с гербом Советского Союза и надписью СССР. Свою позицию высказали представители Министерства иностранных дел Литвы. Они заявили, что не ожидали обнаружить известный бренд среди тех, кто "болен ностальгией по империи".

Украинский институт национальной памяти напомнил дочернему предприятию "Adidas-Украина", что за распространение запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима предусмотрена уголовная ответственность.