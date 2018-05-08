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Во Франции открывается Каннский кинофестиваль

Церемония открытия Каннского кинофестиваля, 8 мая 2018 года

Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль. Жюри в этом году возглавляет австралийская актриса, лауреат двух премий Оскар Кейт Бланшетт. В состав жюри также вошел российский режиссер Андрей Звягинцев. В прошлом году его фильм "Нелюбовь" получил специальный приз фестиваля.

В конкурсной программе кинофестиваля 21 картина. В том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лето" о лидере группы "Кино" Викторе Цое и зарождении русского рока.

Серебренников сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и его коллег, проходящих по этому делу.

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