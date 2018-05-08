Рейтинг Forbes: Путин уступил позиции Си Цзиньпину

Главы Китая, России и США заняли первые три места в рейтинге самых влиятельных людей этого года по версии журнала Forbes.

Лидер КНР Си Цзиньпин занял первое место. Годом ранее это место занимал Владимир Путин. Forbes напоминает, что президент России находится на первых позициях в рейтинге, начиная с 2012 года.

Си Цзиньпин в марте этого года добился изменений в Конституции Китая, благодаря чему расширил свое влияние, сообщает Forbes.

Дональд Трамп опустился в рейтинге этого года со второго места на третье.

Канцлер Германии занимает четвертую строчку рейтинга. Де-факто Ангела Меркель, по мнению Forbes, является лидером всей Европы. Помимо Меркель в список издания вошли всего четыре женщины.

Замыкает пятёрку лидеров глава и основатель компании Amazon Джефф Безос.

Самым молодым влиятельным человеком стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, которому 32 года. С сентября 2017 года он занимается проведением реформ в стране. В частности,распорядился снять запрет на вождение автомобилей для женщин. Самым пожилым участником рейтинга стал глава CK Hutchison Holdings, самый богатый миллиардер Гонконга Ли Кашин. Ему 89 лет.

Замыкает рейтинг глава FIFA Джанни Инфантино. Он находится на 75-м месте рейтинга Forbes.