Израиль привел войска в состояние повышенной готовности на севере страны, в районе Голанских высот, сообщает Reuters со ссылкой на представителя военных.

Это произошло после того, как Израиль обнаружил "нестандартную активность иранских сил в Сирии".

Армия обороны Израиля также развернула силы противовоздушной обороны на границе с Сирией. Кроме того, местным властям приказано подготовить бомбоубежища для жителей региона.