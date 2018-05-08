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Израиль привел войска в состояние повышенной готовности

Голанские высоты, Израиль

Израиль привел войска в состояние повышенной готовности на севере страны, в районе Голанских высот, сообщает Reuters со ссылкой на представителя военных.

Это произошло после того, как Израиль обнаружил "нестандартную активность иранских сил в Сирии".

Армия обороны Израиля также развернула силы противовоздушной обороны на границе с Сирией. Кроме того, местным властям приказано подготовить бомбоубежища для жителей региона.

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