Иран: выход США из ядерного соглашения – "историческая ошибка"

Иран немедленно отреагировал на заявление Дональда Трампа о выходе США из многостороннего соглашения с Тегераном о развитии иранской ядерной программы. "Исторической ошибкой" названо в Тегеране решение Трампа. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США - не единственный участник соглашения, поэтому в Иране решили дождаться реакции остальных участников договорённостей, подписанных с Тегераном шестью мировыми державами.

Одновременно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания "сожалеют" о решении Вашингтона.

На Голанских высотах израильские власти приняли повышенные меры безопасности. Открыты бомбоубежища, в состояние тревоги приведены силы самообороны на Голанских высотах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Дональд Трамп сделал "исторический шаг" и поблагодарил США за этот шаг.