Россия "глубоко разочарована" решением США по Ирану

МИД России выразил "глубокое разочарование" решением Президента США Дональда Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В заявлении МИД, опубликованном на сайте министерства, СВПД называется "важнейшей многосторонней договоренностью, одобренной резолюцией СБ ООН 2231 (2015)".

Объявленные 8 мая решения – это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона, говорится в заявлении. Иранская ядерная деятельность абсолютно законна, отмечается в документе, а американские претензии – лишь ширма для сведения с Тегераном политических счетов.