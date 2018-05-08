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Россия "глубоко разочарована" решением США по Ирану

Здание МИД России на Смоленской площади

МИД России выразил "глубокое разочарование" решением Президента США Дональда Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В заявлении МИД, опубликованном на сайте министерства, СВПД называется "важнейшей многосторонней договоренностью, одобренной резолюцией СБ ООН 2231 (2015)".

Объявленные 8 мая решения – это новое подтверждение недоговороспособности Вашингтона, говорится в заявлении. Иранская ядерная деятельность абсолютно законна, отмечается в документе, а американские претензии – лишь ширма для сведения с Тегераном политических счетов.

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