В России проходят парады и шествия в честь Дня Победы

В городах России в среду 9 мая проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы. В Москве проводится военный парад с участием боевой техники и авиации, на котором впервые демонстрируются несколько новых образцов вооружения. В нем также принимают участие подразделения военной полиции, которая задействована в операции на территории Сирии.

Движение в центре российской столицы ограничено, Тверская улица перекрыта машинами коммунальных служб и полицейскими заграждениями.

Во многих российских городах в среду состоится акция "Бессмертный полк", во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в войне.

День Победы – государственный праздник и выходной день. По данным РБК, московские власти в этом году планировали потратить на торжества более 600 миллионов рублей. Эта цифра не включает в себя затраты на топливо для техники и парадную форму для военнослужащих, принимающих участие в параде – данной информации нет в открытых источниках.

9 мая 1945 года, (в 01:01 по московскому времени) был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Вторая мировая война. По последним оценкам, она унесла жизни более 50 миллионов человек, в том числе 27 миллионов граждан СССР.

Большинство стран Запада отмечают окончание Второй Мировой 8 мая, в День памяти и примирения. Жители Украины также празднуют этот день на государственном уровне, в то время как День Победы 9 мая утратил такой статус. Сегодня в Киеве запланировано шествие "Бессмертного полка" и еще несколько общественных мероприятий, передает канал 112.