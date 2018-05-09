Подвиг, превращенный в пошлость. Соцсети о Дне Победы

День Победы остается самым противоречивым российским праздником: вездесущая пропаганда и патриотическая безвкусица всерьез мешают тем, кто искренне хотел бы в этот день почтить память погибших в войне и подвиг тех, кто с нее вернулся.

Елена Рыковцева

- Девятое мая становится самым любимым праздником россиян!! Судя по опросам ВЦИОМ по популярности он уже превзошел Новый год!!! - восклицает ведущая трансляции России-1.

Популярнее Нового года. Дед Мороз и Снегурочка переносятся на парад. В косы последней вплетают георгиевские ленты. Я не знаю, что они еще придумают, чтобы окончательно превратить 9 мая в праздник дури, фальши и шапкозакидательства.

Акция "Бессмертный полк", некогда возникшая благодаря инициативе томских журналистов, окончательно присвоена государством и превратилась в символ "победобесия".

Шествия "Бессмертного полка" теперь проходят и во многих местах за пределами России - например, в Праге (Чехия):

В Сакраменто (Калифорния):

В Пекине (Китай):

В Латакии (Сирия):

И даже в Антарктиде на станции Новолазаревская, сообщает газета "Фонтанка":

На Новолазаревской работает 32 человека, все они 8 мая примут участие в небольшом шествии от въездных ворот станции до ее неофициального символа – большого круглого щита с изображением названия станции и карты шестого континента.

Как обычно, хватает и других примеров праздничного абсурда.

​Паблик "Мурманск" ВКонтакте сообщает, что в одном из магазинов города георгиевской лентой украсили бутылки с водкой и коньяком. А вот эту витрину сфотографировали в супермаркете белорусского города Новополоцк:

Агентство РИА Новости писало, что 9 мая детям раздадут съедобные ордена Красной Звезды, Александра Невского, Боевого Красного знамени, Богдана Хмельницкого, Победы, Нахимова, Суворова и Отечественной войны, а в Сургуте по случаю праздника продавались тапки с лицами бойцов.

В Омске 9 мая запланировали сжечь огромное сердце и пострелять из лука, распевая "Бухенвальдский набат", сообщает "Омскинформ", а в городе Энгельс запустили троллейбус с могилой неизвестного солдата.

В интернет-магазинах продолжают торговать детской военной формой.

​Алексей Нарышкин

Увидел в метро подряд трех ряженых детей. Два парня (10 лет), один из которых с автоматом, и девчушка (6-7 лет). В интернете похожие костюмы можно без труда найти. Даже форму немецкого офицера, но она пока только для взрослых, маленьких размеров нет. Зачем все это?

К георгиевской ленточке привыкли, носить стали реже, хотя маркетологи, продавцы по-прежнему считают, что приклеивать ее повсюду - на водку, сосиски, тапочки - их священная обязанность.

Военная форма на детях и реже на взрослых - это разве нормально? Конечно, на утренники наряжаются в сказочных героев, пиратов, зайчиков и волчат (я в садике был пингвином). Но почему День победы превращается в маскарад? Это такой интересный способ переосмыслить те события? Много ли в этом действительно памяти о войне и павших и какого оставшимся ветеранам глядеть на это?

Сайт TJournal со ссылкой на пресс-службу "Одноклассников" сообщил, что 9 мая пользователи этой соцсети перед началом любой песни услышат объявление Юрия Левитана «Война победоносно завершена, Германия полностью разгромлена», которое нельзя будет ни пропустить, ни перемотать. Но это вряд ли смутит тех пользователей этой соцсети, которые делятся друг с другом рецептами изготовления мыла с георгиевской лентой.

​Виктория Ивлева

Прочитала сегодня рецепт очень интересный: как ко Дню Победы изготовить георгиевскую ленточку из мыла.

Оказывается, "изготовить георгиевскую ленточку из мыла легче легкого", главное - добавить глицерину для пластичности.

Я уж было собралась, а потом замерла: неужто таким вот мылом все части тела мыть можно? Нет, думаю, все части нельзя, только самые победоносные. А у всех ведь разные победоносные части в теле-то! У кого нос, а у другого рот, а у третьего - и не нос, и не рот, а вапще. Вот черт, думаю, влипнуть с этим можно, не, не буду.

Посмотрю на других сайтах.

Вот предлагают мыло со взятием Рейхстага, само оно такое черно-белое, как фотография Евгения Халдея, с которой картинка на мыле, а флаг советский - ярко-красный, как положено. Ого, вот это, думаю, отличное мыло, победное. А потом опять нехорошие мысли - а ну как смылю знамя-то, бока свои крутые мылом натирая? Не, опять не то. Ну его на фиг, этот обмылок с Рейхстагом.

А тут мне из разбомбленного Воронежа присылают: тоже мыльце, и тоже из георгиевской ленточки, только на этот раз сверху белой пеной фигуристой покрыто, и порезано на сегментики, прям пирожное, да и только. Красота такая неописуемая - трогать жалко, лучше на комод поставить, пусть глаз радует. Опять для помывки не подходит.

Ну рыскаю дальше, хочется все-таки 9 мая с мылом победным встретить - кому ж не хочется!

Но не нашла ничего кроме мыльных ручных гранат в рубрике Уход за Лицом и Телом. То есть берешь такую лимоночку в руки и любовно ею лицо и тело охорашиваешь, в ванне полеживая и бормоча любимое Спасибо Д. за П. и МожемПовторить! Ну вот же красота - да только че-та я задрейфила - а вдруг, неровен час, взорвецца или засунешь себе куда-нить эту гранатищу, типа, например, в ухо, а она растает.

В общем, мыла победного так себе и не прикупила. Пошла в магазин за самым обычным. А в гастрономе - какое там мыло, я и думать про него забыла напрочь, вылетело из головы, потому что в гастрономе были танки! Целых восемь штук. Прямо в овощном отделе на стене. Да еще с надписью Шар Фольг.на Палоч. в Асс.! стоят - 62 руб.40 коп. одна штука. И называется танк Т-34, и красная звезда на нем, все взаправду. И надпись За Родину с восклицательным знаком. А вот была ли с другой стороны, которая к стенке обращена, надпись За Сталина - того сказать не могу, но сдается, если и не была, то многие хотели бы, чтобы была пренепременно...

Господи, сделай так, чтобы этот несчастный изуродованный день, который я когда-то так искренне любила, которому когда-то по-настоящему радовалась, прошел побыстрее.

И чтобы пошлость, в которую превратили подвиг, не переступила порог моего дома.

И чтобы моя личная память о миллионах погибших никогда не превратилась в лживый обмылок.

Как и в прошлые годы, много эмоций вызвал праздничный парад.

​Кирилл Шулика

Смотрю военный парад. Красиво же ведь идут под "Варяг", "Катюшу", марш ВДВ, но сейчас вывезут эти ракеты и все испортят. Путин стоит с Нетаньяху и Вучичем, внимательно смотрят. В прошлом году, кажется, один Додон был, а вы все про изоляцию.

Иван Яковина

Парад в Москве.

Идут какие-то организованные хунвейбины, стукачи на зарплате, специалисты по избиению людей на площадях, какие-то карательно-оккупационные войска из Севастополя.

Не армейский даже, а гэбэшный парад...

Фубе!

Глеб Морев

Посмотрел на парад. Член политбюро ЦК КПСС тов. Долгих и премьер-министр Израиля за спиной у Путина - отличный постмодернистский коллаж, конечно.

Но на этом постмодернизм не кончился: "Катюшу" пел специальный робот, украшенный георгиевскими ленточками, а на Красной площади был замечен Стивен Сигал.

Но и для многих критиков День Победы остается глубоко личным праздником, который они продолжают отмечать несмотря ни на что.

Николай Кононов

Несчастные люди были вынуждены защищать издевавшуюся над ними советскую власть, ввергая свои маленькие жизни в страшную, апокалиптическую катастрофу. День победы должен быть днём скорби, когда выстроившись на краю воронки, потомки вглядываются в неё и думают, как поступать с тиранами, их мрачными идеями и мороком пропаганды, чтобы это не повторилось никогда.

Леонид Волков

9 мая 1945 года советские люди (а мы с вами, как ни крути, их потомки) радовались тому, что война закончилась. Тому, что немногие уцелевшие солдаты не будут больше нести невыносимые смертельные риски; что вернутся из плена мужья, сыновья и братья; что вернутся угнанные на каторгу, и что в тылу станет жить тоже полегче; что не будет больше похоронок и продуктовых карточек, невыносимых физических и нравственных страданий. Что войны больше не будет.

Вот в этом и смысл праздника. Что войны больше не будет и смерти больше не будет и молодые мужчины смогут жить и радоваться жизни. А не в «можем повторить». «Можем повторить» — оскорбительно для любого ветерана, настоящего ветерана.

И, конечно, как бы официоз не пытался надругаться над праздником, для людей его смысл поменяться не может; праздники создают люди и передают своим потомкам сами по себе, вне зависимости от официоза. Поэтому есть живые праздники, а есть мертвые, искусственные.

День Победы — живой народный праздник, праздник свободы и жизни. День памяти о том, как нам важно, чтобы не было больше войн.

Иван Курилла

...Государство влезает в "менеджмент исторической памяти" как слон в посудную лавку, поддерживая то, что ему кажется "полезным" (а как же, - все, объединяющее народ, государство воспринимает как СВОЙ ресурс); умея поддерживать только бюрократическим администрированием, оно немедленно портит любую симпатичную инициативу, заставляя критиков режима становиться критиками огосударствленных символов победы, создавая питательную среду для "победобесия" (само слово, предложенное для крикливой фальши в празднике, звучит для многих оскорбительно, и добавляет эмоций к намечающемуся среди нового поколения расколу).

Но для большинства россиян, украинцев, белорусов, жителей других стран, бывших частью Советского Союза, война и победа - это еще и семейная история. Погибшие на фронте, умершие в блокаду, раненые и выжившие, недоедавшие в тылу, - наши матери и отцы, дедушки и бабушки помнили своих ушедших и эти годы и рассказывали о них. Фронтовики часто молчали о своем фронтовом опыте, - и это молчание теперь вспоминается как свидетельство. Многие расспрашивали старших членов семьи, как им запомнился тот день Победы, в 1945. Практически в каждой семье можно найти фотографии, письма или другие реликвии военного времени. В общем, эта память - то, что противостоит упрощению и манипуляции. Кто-то предпочитает оставаться с этой памятью наедине. Кто-то демонстрирует ее в рядах Бессмертного полка (самый свежий пример хорошей инициативы, к которой прикоснулось мертвящая рука бюрократии, - однако, в силу массовости полка, - БП самое многочисленное движение в стране! - бюрократия еще не овладела им полностью; мы увидим это, когда количество участников начнет падать). Не стоит обвинять друг друга в том, что кто-то "неправильно помнит". Если эта война нас до сих пор - все еще - объединяет, то именно в силу вот этой семейной памяти.

Дмитрий Гололобов

Что в нас – поколении, жившем с реальными ветеранами бок о бок, трогавших их ордена и медали на старых кителях, слушавших их дружескую ругань с бывшими однополчанами за поллитрой, водивших их еще в советские бесплатные поликлиники, останется? О чем мы сможем рассказать своим внукам -постмиллениалам, для которых та самая Победа будет в их собственном личном измерении времени также бесконечно далека, как битва при Бородино? Наверно, только то, что наши деды были в своем русском (таджикском, казахском, еврейском) нутре совсем другими людьми, мы бы, как они наверняка не смогли, обосрались бы за свои жизни, бросились бы спасать своих родных, искать болезни, рассуждать о тоталитаризме, нужности сильной державы, о режиме, о том, чего нам недодала страна, и о тысячах других совершенно бесполезных и глупых на реальной войне вещей. Мы бы так точно не смогли. Наверное, это главное, что мы должны помнить и о чем должны рассказать. Они нас защитили, а мы уже вряд ли сможем.

Елена Панфилова

Будь проклята война, сделавшая так, что мои родители никогда не знали, что такое - папа. А мы с братом - что такое дедушка. Мы никогда не сидели у дедов на коленях. Они не рассказывали нам, как правильно насаживать наживку на крючок и как часто они по молодости переплывали саженками Кубань. Я с завистью смотрела на то, как мои сыновья общаются с дедом. Да, я жутко им завидовала. Я тоже всегда хотела и до сих пор хочу деда.

И я не представляю себе, как можно прожить жизнь, ни разу не сказав "папа", не уткнувшись ему в плечо.

И в День Победы я всегда думаю о своих бабушках. Которые в тридцать остались вдовами с кучей детей на руках. Вытащили и их, и страну. Никогда не желовались. Никогда ни о чём не просили. Да и слов особых и специальных никогда не говорили. Лишь тёплыми руками обхватывали всех нас и сразу наступало счастье. Война убила их личное счастье, но они каким-то чудом научились делать счастливыми всех вокруг себя. Я чту память дедов. Я преклоняюсь перед всеми героями войны и ветеранами.

Но для меня День Победы - это праздник моих бабушек. Женщин, которые сделали всё возможным.

Сергей Максимишин

Государство умеет испачкать и опошлить все, что попадает в его липкие лапы: и георгиевскую ленточку, и гениальную идею Бессмертного полка и песню про День Победы. И уже как-то среди приличных людей неприлично радоваться победе, уже день памяти и скорби. Это правда, конечно, и скорбить и помнить нужно. Но я все-таки радуюсь тому, что мой дед Лёва, старший лейтенант Лев Яковлевич Ихельман, прошел через ад и вернулся домой живым и с победой, а моя баба Роза не осталась вдовой, а мой отец и его брат, мой дядя Изя, гордились дедовыми наградами, как сейчас горжусь я.

Анастасия Миронова

У моей дочки один прадед пропал в Финскую войну, другой ездил по Дороге жизни, третий прошел три войны с 1939 по 1945, четвертый потерял ногу при отправке эшелона с новобранцами в учебку - не доехал до фронта. Мне никогда не придет в голову наряжать дочь в форму Красной Армии и лепить к ее коляске "На Берлин!" Один ее прадед дошел до Берлина. И Освенцим освобождал. Судя по тому, что никогда и никому об этом не рассказывал, он не очень хотел, чтобы его внуки туда таким же путем вернулись.

Кто-то, следуя примеру Украины, празднует теперь День Победы не 9-го, а 8-го мая.

Андрей Орлов

Разница между 8 и 9 мая огромна. Это разница между "Никогда снова" и "Можем повторить". Это разница между цветком на братскую могилу и грохотом тягачей с ракетами, цель которых - умножение подобных могил. Пока по Москве будут ездить BMW с наклейками "На Берлин!", пока ряженые на бюджетные деньги будут штурмовать фанерные Рейхстаги, пока "победная" георгиевская ленточка будет оставаться символом агрессии на территории суверенной и независимой Украины, я признаю для себя только один День VE - Победы в Европе - 8 мая, и буду тихо отмечать его вместе с Нью-Йорком, Берлином, Парижем, Минском и Киевом. Вместе с той частью Москвы и России, для которой "деды воевали" - это скорбное воспоминание, а не реваншистский лозунг, зовущий к новой войне.

Вечная память и слава героям!

Яков Гаврилович Кротов

ДЕВЯТОЕ МАЯ - ПРАЗДНИК НАЧАЛА ВОЙНЫ

Диктатор не случайно озаботился создать Девятое Мая. Это не просто часть железного занавеса, отделяющего российский хронотоп от остального мира. Восьмое Мая - день окончания войны, Девятое же Мая - день начала войны. Это отнюдь не Третья Мировая, не мир воюет, а Россия воюет со всем миром. Воюет в разных формах, начиная вот с лжи о том, что Россия (Советская Россия, Сталинская империя) победила во Второй Мировой войне. "Победить" означает уничтожить зло. Америка и Англия победили, Россия же осуществила Перехват. У человечества был грипп Гитлера, стала пневмония Сталина, теперь это уже почти что спид Путина.

Девятое Мая не народный праздник, а пропагандистская придумка диктатуры 1960-х годов, воскрешённая очередной инкарнацией Ленина в 1996 году - да-да, в 1996 году, не Путиным. Закончилась внутриноменклатурная борьба за власть, режим вернулся к норме, а норма военной диктатуры - война и её воспевание. За этим парадом последовали войны в Чечне, в Грузии, в Украине, в Сирии.

Только те люди достойны называться оппозицией в России, которые требуют не заменить царя и псарей, не повысить пенсии и понизить пенсионный возраст - в идеале до 13 лет, а чё, нефть оплатит - а те люди, которые против вечного дня Девятого Мая, против превращения памяти в оружие, а погибших - в вечный полк зомби.

Должна ли Россия проводить военные парады и стоит ли их смотреть - отдельная тема для дискуссий.

​Олег Козырев

Поздравляю всех с Днем Победы. Но напоминаю, что в этот день у всей нашей страны еще есть долги.

Победив тоталитаризм Германии и Италии у нашей страны есть долг бороться со всеми проявлениями тоталитаризма, авторитаризма во всем мире. Прежде всего мы должны уничтожить авторитаризм в своей стране, отправить его в небытие и сделать невозможным никогда. Затем - помогать, чтобы авторитарные режимы не появлялись в странах экс-СССР, экс-Восточного блока и экс-коммунистических странах. Да и во всем мире.

Победив милитаризм Японии у нашей страны есть долг быть страной мирной, страной, дружественной и соседям и всему миру. Мы должны помириться со всеми странами, с которыми воевали в последние годы. Затем мы обязаны противостоять всякому режиму, который решится нарушать границы, права человека, право народов на самоопределение.

Разумеется, у нас есть долг перед ветеранами и перед всеми детьми войны. Каждый из них должен жить с высочайшего уровня пенсией, в своих домах, в удобных малоэтажных городах, с хорошей медициной, с прекрасными парками, в развитым самоуправлением, на безопасных улицах, с развитыми правдивыми СМИ, честными судами. В общем, в свободном развитом обществе.

У нас есть отдельный долг перед ветеранами войны с Японией. Память об этой войне незаслуженно принижалась все годы. Мы должны заключить мир с Японией и помочь ей принять, что Курилы наши по ее собственной вине. И ни одна пядь курильской земли не вернется Японии раньше, чем она не вернет жизни тысяч убитых и замученных жителей Азии.

У нас есть долг исторической памяти о нашем прошлом. О тех ошибках, преступлениях, из-за которых страна так много потеряла в войне. Мы обязаны провести процесс, подобный нюрнбергскому, над коммунистической идеологией. Россия должна стать первой страной, проведшей такой процесс.

Есть много споров по поводу парада в День Победы. На мой взгляд мы обязаны проводить этот парад, пока жив последний ветеран, участвовавший в победе над гитлеровским Берлином. Затем этот день станет одним из всех важных дат нашей истории.

С Днем Победы!

Екатерина Барабаш

Если бы, принимая парад 9 мая, главнокомандующий сказал: «Это не парад победы, который мы посвящаем своим амбициям агонизирующей империи, но это парад скорби, и мы посвящаем его не только ветеранам, но и миллионам погибших не от рук фашистов, но от глупости и трусости военачальников. Этим парадом мы хотим помянуть также миллион с лишним бойцов, не похороненных, брошенных гнить в ржевских болотах – их каски и кости до сих пор находят там в страшноватых количествах. Этим парадом мы просим прощения у замученных в советских концлагерях тех, кого не домучали в фашистских, у тех, кого бросали пушечным мясом просто так – только чтобы бросить и отчитаться, зная, что им не выжить. Мы хотим попросить прощения у всех, кого не только не могли, но и не хотели спасти, у тех ветеранов, которых мы забыли, которым не дали квартир, не провели водопровод, кому суем в зубы подачки по пять тысяч рублей, но прямо сегодня мы исправимся – и все оставшиеся ветераны получат квартиры, прочие блага и пожизненную как минимум пятизначную пенсию от государства. И отныне слова «можем повторить» объявляются табуированной лексикой», - вот если бы так сказал главнокомандующий, я бы проворчала: «Все равно ваш парад – апофеоз милитаристской пошлости и квазипатриотического дурновкусия», но не плевалась бы ему вслед, этому идиотскому маршу. Пусть себе ходят-ездят, но хоть в уме дело держат. Дождусь последнего похороненного солдата – тогда и плеваться перестану. А так – только тьфу и ничего больше.

Сергей Рыжиков

Существует гнилое мнение, что день Победы современная Россия не должна отмечать так, как она отмечает. Дескать, нечего здесь «праздновать», пусть и со слезами на глазах, когда столько народа полегло.

А я вам отвечу, почему 9 мая для нас, словно Пурим для евреев, который те справляют уже две с половиной тысячи лет. Ещё тогда загадали всем своим будущим потомкам, и выполняют до сих пор. Потому что, помнят через тьмы веков своё спасение от полного истребления персами. И ежегодно устраивают по этому поводу карнавалы «пуримшпиллеров», невзирая на то, что в еврейской истории существует ещё много трагических дат.

Общий порядок потерь среди мирного населения Советского Союза и Германии сохраняется, что в наших исследованиях, что в зарубежных. Внимание, ещё раз для тех, кто «в танке»: речь пойдет исключительно о гибели МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ, без учёта военнослужащих:

СССР - 15 760 000

Германия – 1 440 000

ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ СЕМЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ советских граждан-нонкомбатантов против одного миллиона четырёхсот сорока тысяч немецких. Причём, у них это вместе с бомбардировками союзников, которые мирное население Германии, мягко говоря, не щадили.

Наш день скорби – это 22 июня, и в этот день действительно неуместны любые, бравурные настроения. Только молчать и поминать. А вот 9 мая надо праздновать, хотя бы то, что мы остались живы.

Евгений Кацович

У меня дурацкое предложение. Бред конечно, но вдруг... А давайте День Победы каждый отметит как он хочет. Без того, чтобы загонять других в свою систему ценностей, ассоциаций и заблуждений. Кто хочет на парад, кто хочет с ленточкой, кто хочет с фотографией на Бессмертный полк, кто хочет выпьет дома, кто-то может вообще не отмечать и поработать. Я понимаю, что при таком подходе есть опасность эпидемии толерантоза и возникновения либералиомы. Но это была бы пусть маленькая, но Победа над собой.

Может не рухнет от этого уважение к дедам, а?

​Екатерина Винокурова

Парад Победы смотрю каждый год, в какой бы стране мира не находилась. А еще хочу сказать, не слушайте никого, кто будет вам указывать, как именно провести этот праздник - с семьей, друзьями, думая о потерях, радуясь Победе, участвуя или не участвуя в Бессмертном полку. Празднуйте так, как считаете нужным. Будьте добрее друг к другу и не ссорьтесь! Пусть этот праздник будет для всех добрым! Ура!