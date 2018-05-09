В парламенте Ирана сожгли флаг США и копию договора по ядерной программе

В парламенте Ирана подожгли в среду флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в знак протеста против решения президента Дональда Трампа выйти из этого соглашения. Об этом сообщают иранские СМИ.
Это произошло утром на открытом заседании парламента. Как сообщает агентство Рейтер, в парламенте Ирана призвали к "пропорциональному и взаимному" ответу от правительства на решение США.
Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе – многосторонней договоренности, которая вводила ограничения на деятельность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и санкций, введенных США и ЕС.
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