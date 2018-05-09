Комитет Сената США по разведке выявил вмешательство России в выборы

В 2016 году хакеры, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную, скоординированную киберкампанию против государственной избирательной инфраструктуры США. Об этом говорится в заявлении Комитета по разведке Сената США, распространенном 8 мая.

В нем отмечается, что российские хакеры искали уязвимые места, совершали попытки вторжений и в небольшом числе случаев успешно проникли в базу данных регистрации избирателей в ряде штатов. Эта деятельность была частью более масштабной кампании, которая должна была подорвать у избирателей доверие к процессу голосования, отмечается в заявлении. Вместе с тем комитет не обнаружил никаких доказательств того, что действия связанных с властями России хакеров повлияли на итоги голосования или данные о регистрации избирателей.

По меньшей мере в 18 американских штатах российские хакеры пытались проникнуть тем или иным образом в избирательную компьютерную систему. Почти во всех штатах хакеры тестировали компьютерные системы, связанные с выборами, на уязвимость. Как минимум в шести штатах российские хакеры попытались взломать веб-сайты, имеющие отношение к выборам. В нескольких случаях им удалось проникнуть в базы данных избирателей, но они не смогли манипулировать отдельными голосами - говорится в документе.

Комитет по разведке считает, что кибератаки были частью более масштабной кампании по вмешательству в выборы, которую Россия проводила с 2014 года вплоть до даты выборов, которые прошли 8 ноября 2016 года. Ранее комитет по разведке Палаты представителей пришел к выводу, что Россия преследовала цель посеять хаос и недоверие в систему выборов. Демократы, однако, не согласны с этой трактовкой и настаивают на дальнейшем расследовании возможных связей избирательной кампании Дональда Трампа с Россией.