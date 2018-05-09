Решение Трампа по Ирану толкает вверх мировые цены на нефть

Цены на нефть поднялись до самых высоких за три года уровней из-за решения президента США Дональда Трампа выйти из "ядерной" сделки с Ираном и вновь ввести против него санкции.

Речь идет, в частности, о возвращении через полгода санкций, касающихся нефтяного сектора Ирана и международных финанссвых транзакций с ним.

Цена нефти марки "Брент" утром в среду достигала 77,20 доллара за баррель – самого высокого показателя с ноября 2014 года.

Иран – третий по величине производитель нефти в ОПЕК, и угроза резкого сокращения поставок иранской нефти на мировой рынок из-за введения санкций толкает цены вверх. Они росли все последние недели в ожидании решения Трампа, однако во вторник ненадолго рухнули из-за сообщения в прессе, что президент США может передумать и не выходить из сделки с Ираном. После заявления президента цены резко пошли вверх.

Перспективы дальнейшего роста цен

Введение США санкций может не означать полного прекращения экспорта нефти из Ирана, так как другие участники "ядерной" сделки, включая европейские страны, высказываются за ее сохранение. Аналитики рынка также указывают на сигналы Саудовской Аравии, что она готова восполнить возможную нехватку нефти на рынке из-за санкций против Ирана.

Тем не менее, AFP пишет о предположениях, что цены на нефть могут достигнуть уровня 80 долларов за баррель, так как помимо решения Трампа существуют и другие факторы: неопределенность вокруг Венесуэлы, улучшение глобального спроса, данные, указывающие на падение запасов нефти в США.

Повышение цен на нефть выгодно ее крупнейшим производителям, в том числе России, однако оно также способствует стремительному развитию добычи американской сланцевой нефти, которая занимает все большее место на рынках. Многие страны таким образом снижают зависимость от "традиционных" поставщиков нефти.