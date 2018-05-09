В Костроме арестованный активист Александр Зыков объявил голодовку

Костромской оппозиционер Александр Зыков в среду объявил голодовку. За день до акции 5 мая в защиту гражданских свобод он был арестован на 15 суток. Все попытки активиста оспорить, как он считает, незаконный арест, а также жалобы Зыкова на условия содержания в изоляторе игнорируются, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Александр Зыков подчеркивает, что в спецприемнике ему устроили "информационный бойкот": отказали в положенных законом телефонных разговорах, не пускали приходивших на свидание друзей, и также запретили сотрудникам приемника принимать от активиста любые заявления.

Прокурор Костромы Александр Безрукавый, по словам Зыкова, отказался реагировать на его обращения о нарушениях правил содержания под арестом. Апелляцию, которую активист подал 6 дней назад, до сих пор не рассмотрели в суде.

Александра Зыкова, который неоднократно являлся организатором несанкционированных акций протеста костромской оппозиции задержали дома 30 апреля за уклонение уплаты штрафа, который ему назначили за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Это не первый арест Зыкова. В середине апреля он так же был приговорен судом к 15 суткам ареста, но приговор был отменен вышестоящей инстанцией.