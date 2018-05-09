В Польше возбудили дело против "Газпрома"

Польское управление защиты конкуренции и потребителей (UOKiK) возбудило дело против "Газпрома" и пяти зарубежных компаний, ответственных за финансирование газопровода "Северный поток 2". Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства со ссылкой на шефа антимонопольного ведомства Марека Нехчала.

Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) подозревает, что стороны сделки, несмотря на отзыв заявки, совместно исполняют проект, финансируя Nord Stream 2. Сообщается, что глава антимонопольного регулятора может наложить на предприятие штраф величиной до 10 процентов от выручки за год, предшествующий году, в течение которого налагается штраф, если предприятие совершило сделку без согласия президента Управления защиты потребителей.

UOKiK может также потребовать продажи части активов предприятия, продажи контрольного пакета акций или роспуска предприятия, если выяснится, что законодательство нарушено.

Строительство Nord Stream 2 было проанализировано UOKiK в августе 2016 года. В то время президент UOKiK решил, что запланированная концентрация между "Газпромом" и пятью международными компаниями может привести к ограничению конкуренции. Совместное предприятие сводилось к проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации газопровода "Северный поток 2", идущего от побережья Балтийского моря до точки вблизи Грайфсвальда в Германии.

В то время Управление признало, что "Газпром" занимает доминирующее положение в поставках газа в Польшу, и сделка может привести к дальнейшему укреплению власти компании по отношению к получателям газа в Польше. Участники консорциума отозвали тогда заявку, что на практике означало запрет на строительство.