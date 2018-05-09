ЕСПЧ передал в Большую палату иски Украины против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал в Большую палату четыре жалобы Украины против России. Они касаются аннексии Крыма и военных действий в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Иски поданы по статьям о праве на жизнь, пытках, о праве на свободу и личную неприкосновенность, а также о праве на справедливое судебное разбирательство.

Первый иск датирован 13 марта 2014 года. Он содержит два дела. Первое касается событий в Крыму, второе – на востоке Украины с марта по сентябрь 2014 года. Киев, в частности, указал на преследования крымских татар и убийства военнослужащих и мирных жителей.

Второй иск Украина подала в августе 2015 года. В нем речь идет о событиях в Крыму и Донбассе, начиная с сентября 2014 года. Киев отмечает, что Москва продолжает контролировать Крым и подконтрольные пророссийски настроенным сепаратистам районы Луганской и Донецкой областей. Помимо прочего, отмечается принуждение жителей Крыма к смене гражданства.

Большая палата ЕСПЧ привлекается к рассмотрению жалоб лишь в особых случаях. В этой палате решения принимают 17 судьями, тогда как в других случаях дела рассматриваются тремя или семью судьями.

В ЕСПЧ сейчас также рассматриваются два других иска Киева против Москвы, а также более четырех тысяч заявлений граждан Украины против России.