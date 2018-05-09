ЕСПЧ присудил компенсацию публицисту Стомахину

Тяжесть наказания публициста Бориса Стомахина, осужденного в России за призывы к терроризму, нарушает его права. Об этом говорится в сообщении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Суд признал, что Россия нарушила право на свободу выражения мнения, и обязал выплатить осужденному 12,5 тысячи евро за моральный ущерб. При этом в ЕСПЧ признали, что материалы, написанные Стомахиным, содержат призывы к насилию и оправдывают терроризм.

В 2015 году Бориса Стомахина приговорили к семи годам колонии строгого режима. Призывы к терроризму следователи усмотрели в статье, посвященной взрывам в Волгограде в 2013 году. Выступая с последним словом в суде, Стомахин заявил, что считает эти теракты "справедливым возмездием" за действия России в Чечне. В январе 2017 года публицист обратился в ЕСПЧ. Он намерен доказать, что суд над ним проходил с нарушениями, а лишение свободы за публикации является чрезмерным наказанием. В декабре 2017 года Стомахину ужесточили режим – его перевели из колонии в тюрьму.

