Кандидат на пост главы ЦРУ: Россия - угроза для США

Россия является одной из угроз для США. Об этом на слушаниях в комитете по разведке Сената США заявила кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел.

Помимо прочего, она заверила, что если ей доверят руководство ведомством, то ЦРУ не возобновит практику ведения жестких допросов.

Ранее сообщалось, что Хаспел хотела снять свою кандидатуру с выдвижения на должность директора ЦРУ после сообщений о её причастности к пыткам, которым подвергались подозреваемые в терроризме.

Если Хаспел утвердят в должности, что она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ.