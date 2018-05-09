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Кандидат на пост главы ЦРУ: Россия - угроза для США

Джина Хаспел на слушаниях в Сенате США, 9 мая 2018 года

Россия является одной из угроз для США. Об этом на слушаниях в комитете по разведке Сената США заявила кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел.

Помимо прочего, она заверила, что если ей доверят руководство ведомством, то ЦРУ не возобновит практику ведения жестких допросов.

Ранее сообщалось, что Хаспел хотела снять свою кандидатуру с выдвижения на должность директора ЦРУ после сообщений о её причастности к пыткам, которым подвергались подозреваемые в терроризме.

Если Хаспел утвердят в должности, что она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ.

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