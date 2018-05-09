В ФРГ согласовали законопроект о воссоединении беженцев

Правительство Германии согласовало законопроект о воссоединении семей беженцев, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Если документ будет утверждён, то с августа 2018 года беженцам разрешат привезти супругов и несовершеннолетних детей. Правом на запрос будут также наделены родители подростков, которые находятся в Германии. В месяц смогут въезжать не более тысячи человек.

Оппозиционные партии в парламенте - "Союз-90 / Зеленые" и Левая партия - считают законопроект слишком жестким. Правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" выступают за полный запрет на воссоединение семей беженцев.

Германская пресса сообщает, что в настоящее время 23 тысячи беженцев с ограниченной защитой ожидают подачи заявлений на воссоединение семей. С 2013 года родственникам беженцев такого типа было выдано около 400 тысяч виз.

Ограниченный тип убежища вступает в силу, если конкретный случай не подпадает ни под Женевскую конвенцию о беженцах, ни под определение политического преследования. Изначально такие беженцы могут остаться в Германии на один год и претендовать на постоянный вид на жительство через пять лет. С марта 2016 таким мигрантам разрешается привозить в ФРГ родственников только в исключительных случаях.

