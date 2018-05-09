Петербуржец превратил стену дома в памятник жителям блокадного города

Пока по Невскому проспекту шли колонны "Бессмертного полка", на Конной улице, 10 проходило более тихое мероприятие: открытие стены памяти. Жилец дома Юрий Вульф восстановил по домовым книгам имена блокадных жильцов, узнал их историю. Раньше он уже устраивал во дворе чтение имен, а теперь добился разрешения превратить брандмауэр в стену памяти, вложив в проект 700 000 рублей собственных средств. На табло с бегущей строкой – имена всех ленинградцев, погибших в блокаду. Правда, писательница Наталия Соколовская считает, что имен должно быть гораздо больше официальных 630 тысяч, поскольку многие умирали на улицах и оставались неопознанными, многие умерли по дороге в эвакуацию.

Идея Юрия Вульфа увековечить имена блокадных жильцов дома на Конной, 10 осуществилась при поддержке составителя "Ленинградского мартиролога" Анатолия Разумова, который считает, что списки умерших в блокаду и погибших от репрессий должны быть вывешены в парадных всех старых домов города. На открытии стены памяти не звучало бодрых военных песен, люди рассказывали семейные истории, так, один из выступавших вспоминал, как в детстве мама пугала его, что если он будет плакать, за ним приедет "черный ворон" - машина НКВД – и увезет. Другой участник мероприятия рассказал про разгул бандитизма, наступивший после блокады, когда людей убивали за хлебные карточки. Он также выразил возмущение тем, что у жителей блокадного Ленинграда, кроме небольшой прибавки к пенсии, сегодня нет никаких льгот, и что медицина для них фактически стала платной.

Бегущая строка на стене памяти "дочитает" имена через месяц – и начнет сначала: по замыслу Юрия Вульфа, это аналог вечного огня. Проект еще не завершен – памятный знак и надпись "Погибшим и выжившим в блокаду и войну 1941−1945. Память и имя" на Конной, 10 должны быть полностью готовы к 8 сентября, дню начала блокады.