Эр-Рияд: королевство не будет наживаться на бойкоте иранской нефти

Саудовская Аравия следит за тем, какое влияние окажет на нефтяной рынок выход США из ядерной сделки с Тегераном, и готова восполнить любые возможные перебои с поставками иранских углеводородов, но при этом обещает никаких односторонних шагов не предпринимать.Об этом сообщил агентству Reuters источник в ОПЕК, близкий к правящим кругам саудовского королевства.

В том же духе, что и Эр-Рияд, высказался в среду член ОПЕК Кувейт. Достигнутое альянсом соглашение о сокращении добычи, приведшее к росту цен на нефть, действительно до конца текущего года.

Очередное совещание представителей Саудовской Аравии, Объединенных арабских эмиратов, России и ряда других стран - нефтепроизводителей намечено на 22-23 мая.

Президент США Дональд Трамп, денонсировав во вторник ядерную сделку с Ираном и объявил о готовности применить к режиму аятолл “жесточайшие санкции“.

Иран — третье по объему добычи государство — участник ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. После снятия международного эмбарго экспорт иранской нефти вырос с 1 миллиона баррелей в день до 2,5 миллионов, большая часть которого предназначена для потребителей в Азии. Если Иран вновь попадет под американские санкции, его нефтяной экспорт, по экспертным оценкам, уменьшится в пределах от 200 тысяч до 1 миллиона баррелей в день, в зависимости от того, сколько стран присоединятся к ограничениям, введенным Соединенными Штатами.

Рынок отреагировал на денонсирование Вашингтоном ядерной сделки с Ираном резким удорожанием нефти. Цена барреля эталонной марки Brent выросла до 77 долларов, что является пиком за последние три с половиной года.