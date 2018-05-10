Новосибирск: студент ранил однокурсника и покончил с собой

В городе Барабинске Новосибирской области студент местного филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина ранил однокурсника и после этого покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По данным Следственного комитета, стрелявшему было 17 лет. Гладкоствольное охотничье ружье он пронес в разобранном виде в портфеле и собрал перед стрельбой в коридоре. По предварительной информации, первокурсник стрелял из-за личной неприязни. Студенты колледжа пишут в соцсетях, что у стрелявшего и раненого был конфликт, передает ТАСС.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, пострадали трое студентов, они находятся в больнице. Один получил огнестрельное ранение плеча. Еще двое выпрыгнули из окна второго этажа, один из них получил переломы обеих ног, второй — перелом стопы.

По данным Telegram-канала Mash, стрелявшим оказался Илья Иванченко. "Парень был спокойный и тихий", написал один из подписчиков.

Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура начала проверку колледжа в связи с инцидентом. Глава Новосибирской области Андрей Травников срочно вылетел на место происшествия.

С начала 2018 года в российских школах произошло сразу несколько нападений. В Перми подростки ранили ножами 15 человек. В Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семерых школьников топором. В марте семеро человек получили травмы при стрельбе, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области.