За деда или за Путина? Социальные сети спорят о шествии "Бессмертного полка"

9 мая твёрдо укрепилось в качестве "вечной" или, скажем точнее, "сезонной" темы российских соцсетей.

А одним из главных событий Дня Победы в последние годы стало шествие "Бессмертного полка".

Вадим Нестеров:

Исполнил давнюю мечту - прошли с женой в колонне Бессмертного полка от Белорусского вокзала до Красной площади. Очень много людей. Очень разных - старики, дети, 17-летние, 50-летние, в татуировках, в гимнастерках, с колясками, с термосами, с портретами, с рюкзаками, с бутербродами, с флагами (кроме Знамени Победы - Беларусь, Россия, СССР, Казахстан, Армения, Азербайджан, Румыния, Узбекистан, Туркмения) далее везде. Что удивило - представленность практически всех возрастных групп, без каких либо изъятий. Пели под гармошку, кричали «Ура!», все три с половиной часа ощущение «люди моего карасса». Минута молчания наступила, когда мы подходили к Красной площади, от «Реквиема» Рождественского - невообразимое чувство единения.

Фото даже не обрезал, сорри, прямо с айфона и накидал. Что ещё понравилось - вмешательство государства ограничилось раздачей воды, полевыми кухнями и песнями военных лет из динамиков.

Главные впечатления:

- Мы живы как нация

- Мы хотим стать лучше

- Мы помним.

Анна Федорова:

Я первый раз прошла с фотографией в "Бессмертном полку". Очень много хочется сказать.

Это самая лучшая массовая акция, которую я видела в жизни. Мы с мамой и папой прошли от Маяковской (папа аж от Белорусской) до конца Красной площади и через мост. В огромной толпе людей. В максимально дружелюбной, спокойной и доброй толпе. Четыре часа с остановками, под солнцем. И все вели себя как люди. Улыбались, когда кто-то останавливался или пробирался к своим, фотографировали друг друга. Помогали людям с детьми. Помогали старикам. Вообще никакой злости и агрессии. Алкоголем не пахнет, все ок.

Никаких выкриков про "можем повторить" и все такое. "Бессмертный полк" лишен такого полностью, и это огромное счастье. Люди идут с фотографиями своих родственников. За каждым - история.

Много фотографий, подписанных от руки. Интересно смотреть, как люди выбирают - кто-то идет с фотографией молодого солдата, хотя человек дожил до 2000-х. Кто-то в таком же случае выбирает фотографию в пожилом возрасте. Кто-то подписывает род войск или другое занятие во время войны ("труженица тыла"), кто-то только имя. Кто-то выбирает семейные фото или групповые фото однополчан. Много женских фотографий.

Одно фото меня вообще с ума свело. Там женщина в черном платье и с жемчугом, с красивой прической 20-х. На фоне белых лилий, кажется. И подписано "Связная партизанского отряда". Довоенное фото, наверное. Такой контраст, как жизнь-то повернулась.

Рядом несут фотографии генералов и рядовых. Абхазов, армян, русских, украинцев, кого угодно. И все, кто несет - тоже разные. Богатые, бедные, в кроссовках баленсиага, в кедах за три рубля, двенадцатилетние, семидесятилетние. Одни и с семьями. В компаниях.

Видела женщину лет 80 в глубоком трауре - черное платье в пол, шляпка, черные перчатки - с фотографией пожилого человека в орденах, а рядом поменьше семейное фото, на котором двое обнимаются.

Видела мощных татуированных мужиков, у каждого у руках было по две фотографии - мамы и папы.

Мальчик лет тринадцати рассказывает бабушке, что никогда не слышал песню "Бери шинель, пошли домой". Говорит, в школе их такому не учили. А я тебе поставлю, говорит бабушка.

Короче, вот это и есть Россия. Момент, когда мы собираемся вместе и смотрим друг на друга, когда мы идем с фотографиями дорогих нам мертвых людей - и что-то помним и понимаем.

И знаете, еще один момент. Если бы я была "дочкой Сечина" или любым вообще привилегированным человеком, я бы отказалась от возможности сразу прийти на Красную Площадь, не идя до этого три-четыре часа под солнцем. Это крохотное испытание - это хоть небольшая дань испытаниям, которые пережили они. Тут ничем меряться не надо, надо идти скромно как все, в толпе.

Паломничество? Да, хорошее сравнение.

Спасибо вам всем. Говорят, сегодня 1,2 миллиона человек в Москве вышли. Я рада, что мы с мамой и папой были среди них.

Анна Хоружая:

Я помню, горжусь и благодарна нашим предкам за подвиг, и праздник - он об этом, о победах, об общей Победе. Память - это правильно, свято и это самое человечное и большое, чем мы можем сказать "спасибо". И мы говорим - участвуя в парадах, подпевая музыкантам и окрестрам, завязывая в петличке пресловутую георгиевскую ленточку, громыхая толпой возгласом "ура!", поздравляя друг друга. Будет гораздо хуже, если этот по-настоящему великий день для многих народов сравняется по настрою с другими днями календаря.

А еще, наблюдая за толпой, заметила, что День Победы - наверное, самый объединяющий и мирный праздник: никто не ругается, не злится на очереди и столпотворения, не толкается, не раздражается на лезущих вне очереди на гречневой кашей. Все только улыбаются и поют. Это не может не радовать, и есть желание, чтобы таких дней было больше (конечно, с другим инфоповодом, но не менее мирных)

Таня Сертун:

Когда идёшь Бессмертным Полком, главное - не смотреть вокруг на портреты.

1921 - 1943.

1920 - пропал без вести в 1942.

1918 - 1945.

Сопляки совсем. Мальчишки и девчонки. Жить ещё и жить.

Спасибо вам до неба и обратно.

Руслан Курепин:

Сегодня в составе Бессмертного полка вышел примерно каждый 14-ый россиянин.

Каждый 14-ый. Вдумайтесь в эту цифру. И это без учета больных, занятых на работе и отдыхающих... Наш народ все также сплочен, и, если потребуется, поднимется как один, чтобы порвать любого, посягнувшего на нашу землю

Григорий Шувалов:

Впервые прошёл с "Бессмертным полком" по Москве. Народу было море, видел киргизов, армян, азербайджанцев, евреев, молдаван. Некоторые несли национальные флаги. Порадовали люди, живущие на Тверской, которые стояли с портретами своих близких на балконах. Особенно запомнился улыбавшийся дедушка с потрепанным жовто-блакитным пакетом "За нашу Украину", он нес портрет своей матери, которая погибла в сентябре 1943 г., видимо, специально приехал в Москву, чтобы достойно отметить праздник, в сегодняшней Украине в чести совсем другие герои. Много иностранцев: болгары, итальянцы, даже немцы шли с российским флажком. Видел два портрета Сталина, но никто по этому поводу особо не возмущался. Все это мелочи, по сравнению с величием нашего национального праздника, который поставил мертвых и живых в один строй.

Всех еще раз с Днем Победы!

Аргументы против новой традиции тоже известны и отточены.

Денис Казанский:

Давно приметил одну интересную особенность — чем популярнее в стране или в регионе акция «Бессмертный полк», тем хуже выглядят местные кладбища.

Получается какое-то несоответствие. С одной стороны — показушное поклонение предкам, пафосные клятвы не забыть дедов а с другой — неухоженные, заброшенные и заваленные мусором могилы, о которых никто не вспоминает.

Владимир Милов:

Когда будет "Бессмертный полк" в свободной стране, и я буду знать, что я выхожу за свободу моей Родины и память моих предков, боровшихся за эту свободу - я выйду.

Пока это всё используется как политическая акция для поддержки мафиозной азиатской диктатуры фашистского типа - ноги моей там не будет.

Всем остальным - советую научиться отличать первое от второго, чтобы потом не было мучительно больно.

Остап Кармоди:

В связи с ленточками, бессмертным полком и т.д. Если вы придумали какую-то акцию, представьте себе, что в ней участвует Путин. Можете себе это представить? Забудьте о своей акции как о дурном сне. Потому что российская власть её обязательно украдёт и изнасилует с особым цинизмом.

Алексей Андрющенко:

Почему не отмечают , например, годовщину Чернобыльской катастрофы с песнями, плясками, фейерверками, парадами, наклейками на автомобилях "Спасибо деду -ликвидатору" или "Можем повторить"?

И чтоб дети наряжались в костюмы ликвидаторов и народ бродил по улицам с фотографиями погибших называя сие действие Бессмертным полком...и ветеранов- ликвидаторов награждали кусочками блестящего железа и обещали теперь то уж точно дать квартиру и продуктовый паек...

Только потому, что эта катастрофа не так масштабна по жертвам как ВОВ?

Или жертвы, принесенные идиотизму власти , когда живыми людьми жертвовали несчетно , в случае Чернобыля, не столь героические?

Я искренне не понимаю разницу.

Дмитрий Савельев:

зиновий ефимович гердт, булат шавлович окуджава, алексанлр моисеевич володин, дед мой тевель моисеевич шлемензон, вот вы все и другие прекрасные люди - мой бессмертный полк, в котором не маршируют наряженные в гимнастерки глупые младенцы и дуры в пилотках, дай им бог здоровья.

вучич, нетаньяху и путин, машу вам рукой, на салют к вам не пойду, простите!

Виктор Каплун:

Какой мучительный день Победы был в этом году. Из всех утюгов рвется громыхающий поток официозного морока. Кажется, что любые личные слова памяти, любви и скорби немедленно аппроприируются огромной машиной дурновкусия и лжи. И люди разрываются между внутренней необходимостью отдать дань памяти близким, прикоснуться к Истории, ощутить общность судеб и нежеланием соучаствовать "во всем этом". Этот конфликт существовал и раньше и нарастал в последние годы, но в этом году он, кажется, приобрел особую остроту. И некоторые предпочли "Бессмертному полку" просто "минуту молчания".

Анастасия Миронова:

Самое важное, полезное и действенное для власти, что придумали в России XXI века, это акция "Бессмертный полк". Без нее ставка на Победу, Сталина и СССР бы не удалась. Ничего более эффективного по способности объединить народ вокруг вчерашнего дня у нас придумано не было.

И где же сегодня авторы этой акции? Томские журналисты Лапенков, Дмитриев и Колотовкин. Они бы, по идее, должны в золоте купаться и спать на мешках с золотом на своих собственных виллах на Ривьере.

Но нет! Посмотрела - отогнали тех журналистов отовсюду, движение отжали и хорошо, если уголовные дела не заведут, чтобы прекратили путаться под ногами со своими "мы не хотим политизации" и "государство, руки прочь от "Бессмертного полка".

Всегда у нас так

На следующем витке спирали критикуется уже этот подход.

Иван Курилла:

Который год приходится не то, чтобы защищать Бессмертный полк(странно защищать миллионные марши), сколько объяснять его. Многие друзья - либеральные интеллигенты - вписывают его в какие-то свои рамки мироописания, и ругают его изнутри этих рамок. Ориентализируют, простите за термин, участников полка.

А там, конечно, есть разное (и странно бы, если бы среди миллионов - не было).

Ну вот один мотив я вчера еще ухватил - жажда самоопределения, самоидентификации. Когда в советской демонстрации люди несли портреты членов Политбюро, это было торжество анонимной массы. Когда человек выходит на марш с портетом дедушки и его именем, это, напротив, заявление о себе: я есть, и я тут не случайно, здесь воевали мои предки, вот их портреты и имена. Это заявка на собственную идентичность и на свое право. Еще раз напишу то, с чем многие не соглашаются - Бессмертный полк это вызов авторитарному режиму и резкое антитоталитарное высказывание по своей сути.

А шаги в сторону обязаловки, попытка подмены семейной памяти коллективной, - это, конечно, борьба с Бессмертным полком со стороны правящей бюрократии.

Ирина Цвей:

Да, согласна с теми, кто говорит, что « возглавив» это движение , власть все портит! Да, нельзя идти по указке ! Да, ужасно превращать прекрасные , светлые начинания в « мероприятия», но поверьте - многие вышли по велению души и в память своих родных, погибших на войне!

Владимир Варфоломеев:

В официально организуемых мероприятиях стараюсь не участвовать, т.к. они почти всегда фальшивы, но наблюдать за ними со стороны бывает интересно.

В подмосковном Раменском прошёл сегодня "Бессмертный полк". Как и во многих других местах, его организовывали не общественники, а местная администрация. Сами отцы города шли в первых рядах, за ними — организованные группы школьников и детсадовцев, работников водоканала и почты. Но все они были заметны только на этапе формирования колонны, а потом словно растворились в ней, потому что большинство участников "Бессмертного полка" в Раменском оказались настоящими, это те, кто искренне пришёл ради памяти о своих родных. Если администрация, сгоняя учащихся и бюджетников, опасалась малочисленности мероприятия, то она ошиблась: в 120-тысячном городе на улицу сегодня вышли примерно 7 тысяч человек, это очень много! Было приятно смотреть на их лица и идти рядом с ними.

Ещё одна отдельная тема - высокопоставленные иностранные гости. Таковых на шествии (как и вообще на праздновании 9 мая) случилось двое: президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Глеб Морев:

Посмотрел на парад. Член политбюро ЦК КПСС тов. Долгих и премьер-министр Израиля за спиной у Путина - отличный постмодернистский коллаж, конечно.

Александр Коляндр:

Полковник Виленский, чей портрет нёс Нетаньяху рядом с Путиным, до репатриации в Израиль осенью 1983 года просидел в отказе 11 лет. Сов.Власть не выпускала его к детям, уже уехавшим в Израиль. Естественно, его отовсюду исключили, с работ всяких советских уволили, награды перед выездом отобрали, в сборник Герои Советского Союза не включили. Сам он постепенно стал отказником и борцом за право на выезд. Награды Советский Союз не вернул, Россия не успела.

Если визит Вучича можно было объяснить просто хорошими отношениями России и Сербии, то за приездом Нетаньяху, конечно же, усматривали какие-то завуалированные причины.

И рассматривали, кажется, не зря - вскоре Израиль нанёс несколько военных ударов по Сирии.

Александр Сотник:

Вот вам и весь Нетаньяху в Москве. Или Вова уже сдал Асада?

Ирек Муртазин:

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман уже успел заявить: «Прошлой ночью Иран пытался напасть на суверенную израильскую территорию – и потерпел неудачу. Они не попали ни по гражданам Израиля, ни по собственности. Все их ракеты упали в Сирии или были сбиты «Железным куполом». Мы поразили почти всю инфраструктуру Ирана в Сирии».



Бросается в глаза, что вся эта заваруха началась в то самое время, когда премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху находился в Москве, встречался с Владимиром Путиным, принял участие в марше «Бессмертный полк»….



Но, похоже, что Нетаньяху напрасно прилетал в Москву, возможно, несколько переоценив влияние Путина на президента Ирана Хасана Рухани. Может, главы России и Израиля и договорились о чем-то, но, похоже, что глава Ирана вежливо (или не очень) сказал Путину, что Иран, получив оплеуху по одной щеке, не будет следовать христианской заповеди и подставлять под удар вторую…



В общем, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, видимо, уже не остановить.