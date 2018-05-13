Док молодых: актуальное и концептуальное

Что фиксируют молодые режиссеры и какие поколенческие проблемы решают их старшие коллеги?

Рассказывают директор и продюсер фестиваля "ДОКер" Ирина Шаталова, режиссеры Мария Седяева, Дмитрий Кубасов, Вася Щербаков, продюсер Ирина Костенко и соорганизатор фестиваля "Делай Фильм" Мария Мускевич.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 13 мая в пять часов вечера.