Док молодых: актуальное и концептуальное

Что фиксируют молодые режиссеры и какие поколенческие проблемы решают их старшие коллеги?
Рассказывают директор и продюсер фестиваля "ДОКер" Ирина Шаталова, режиссеры Мария Седяева, Дмитрий Кубасов, Вася Щербаков, продюсер Ирина Костенко и соорганизатор фестиваля "Делай Фильм" Мария Мускевич.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 13 мая в пять часов вечера.
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