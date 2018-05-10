Иранские силы в Сирии ударили по базам армии Израиля

Иранские силы в Сирии в ночь на четверг провели ракетный обстрел баз израильской армии на Голанских высотах.

Нападение на оккупированные Израилем Голанские высоты стало первым случаем, когда иранские силы ударили по Израилю с территории Сирии, где они развернуты, наряду с поддерживаемыми Тегераном шиитскими вооруженными отрядами и российскими войсками, для поддержки президента Башара Асада.

Израиль заявил, что 20 иранских ракет были сбиты системой противовоздушной обороны "Железный купол" или не достигли целей на Голанских высотах. Израиль считает, что запуски ракет провело подразделение Иранской Революционной гвардии. Сирийские источники утверждают, что ряд ракет достигли цели.

В ответ на обстрел Израиль нанес массированный удар по целям в Сирии. По сообщению министерства обороны Израиля, были выведены из строя объекты сирийского ПВО, удар также был нанесен по военным базам, где размещены иранские военные. "Надеюсь, что мы перевернули эту страницу, и все получили наше сообщение", – заявил в четверг утром министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Израильские военные утверждают, что поразили практически все иранские военные объекты в Сирии. Удар уже оценивается как наиболее массированный с 1973 года - так называемой "Войны судного дня".

Сирийские государственные СМИ признали, что израильские ракеты попали в радиолокационную станцию, позиции ПВО и склад боеприпасов. В то же время утверждается, что множество израильских ракет были сбиты.



По данным минобороны России, около 60 ракет были выпущены минувшей ночью 28-ю израильскими самолетами F-15 и F-16 в ходе ударов по территории Сирии. О потерях не сообщается.

В последние дни Израиль находится в состоянии повышенной готовности, после того, как Соединенные Штаты объявили о выходе из так называемой "ядерной сделки" с Ираном и как Иран пригрозил ответными мерами в связи с серией воздушных ударов по своим позициям в Сирии в апреле, в результате которых погибли по меньшей мере семь иранцев. Иран возлагает ответственность за эти удары на Израиль, в то время как Израиль не подтверждает и не отрицает эти атаки.